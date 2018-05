KALININGRAD, le 23 mai. /TASS/. Le budget de kaliningrad du club de Football de la ligue nationale (RÉPÉTITIONUNE) « la mer Baltique » dans la nouvelle saison se poursuit au moins au même niveau. Ce sujet a déclaré aux journalistes le président du conseil d’administration du club, vice-président du gouvernement régional Alexandre Шендерюк-Жидков.

En mars dernier, le gouverneur de la région de Kaliningrad Anton Алиханов a déclaré que les dirigeants du club et de la région cherchent à former pour l’équipe de budget à 220-250 millions de roubles.

« Le budget sera exactement pas moins que cette année », a déclaré Шендерюк-Жидков, précisant que le budget régional en 2018 a alloué un club de 80 millions de roubles. Il a ajouté que le club est maintenant en négociations avec les sponsors.

Le vice-président du gouvernement régional a souligné que dans la dernière saison de « la mer Baltique » a montré le meilleur de lui-même, terminant à la cinquième place dans le classement RÉPÉTITIONUNE, et ne pouvait pas ne pas remarquer les représentants de l’entreprise – les sponsors du club. « Ambitieuse pour les entreprises qui comprennent dans le football, dont le football est intéressant, bien sûr c’est un autre défi à un nouveau stade, l’équipe qui a démontré qu’on peut se battre dans le de la premier league, c’est une approche très différente, et le succès d’équipe et la réussite d’un sponsor », a souligné Шендерюк-Жидков.

Le président du conseil d’administration du club a rappelé que le test matches au stade « Kaliningrad » ont suscité un grand intérêt parmi les fans, tous les billets ont été vendus, et sur le match d’ouverture du stade de la coupe du monde 2018, sur l’île d’Octobre de l’équipe a recueilli plus de 31 mille spectateurs.

Il a noté que, déjà, il ya des entreprises qui ont l’intention de prendre la parole en tant que sponsor du club, mais n’a pas précisé les noms et les quantités des pièces jointes, ajoutant que plus de clarté avec le budget du club pour la saison apparaît après l’achèvement de la formation de l’équipe.