Le budget Zheleznovodsk prévoit d’obtenir 30 millions de roubles pour le compte de la collecte de vacances en 2018

ZHELEZNOVODSK, le 22 décembre. /TASS/. Jeleznovodsk prévoit de rassembler en 2018 30 millions de roubles de la taxe, qui est entièrement guideront sur le développement de la station balnéaire de l’infrastructure, le TASS a rapporté vendredi le chef de la ville de Eugene de Moïse.

« Lorsque le montant de la taxe de 50 roubles par jour avec les vacanciers, nous avons pour tâche de recueillir dans l’année à venir, avec le 1er mai, pas moins de 30 millions de roubles seulement par le collectif des emplacements. Une tâche importante de l’organisation efficace du système de paiement de la taxe. Et nous devons montrer à nos vacanciers rapidement l’efficacité pour la réparation et le contenu de la station de l’infrastructure », – a dit à Moïse.

Selon lui, ces 10 dernières années dans les centres de santé de la ville, on a compté une moyenne de 1,35 millions de jours d’hospitalisation. Le nombre possible de bénéficiaires, exonérés de collecte représenter jusqu’à un tiers du nombre total des vacanciers. « Par conséquent, nous sortons sur la budgété chiffre. Travaillons également avec le secteur privé, le dépôt d’appartements vacanciers, qui ont toujours travaillé dans l’ombre, et à l’époque soviétique, a été assigné à 30% du nombre d’estivants », – a dit le maire.

En juillet 2017, la douma d’Etat a adopté en lecture définitive la loi sur l’introduction de la taxe. Le document prévoit l’introduction à titre expérimental dans 2018-2022 années de collecte avec les touristes pour l’utilisation des infrastructures de villégiature dans l’Altaï, région de Krasnodar, Stavropol de la région et en Crimée. Dans les villes-stations des Eaux Minérales du Caucase de cette nouvelle forme de collecte, taux par jour de séjour de 50 roubles par personne et commencer à collecter à partir du 1er mai 2018. Les fonds récoltés iront au développement de l’infrastructure touristique dans ces régions.