TASS, le 27 mai. Un but de l’attaquant portugais espagnol, le Real de Cristiano Ronaldo à la porte de l’italien de la Juventus dans le premier match quart de finale de la Ligue des champions le coup des « ciseaux », considéré comme le plus beau au tournoi de la saison 2017/18. Ce sujet communique le service de presse de l’Union des associations européennes de football (UEFA).

Le premier match entre la Juventus et le Real madrid » a eu lieu à Turin le 3 avril et s’est terminée avec un score de 3:0 en faveur du real. Ronaldo dans cette rencontre était double, un but est marqué par Marcelo.

La deuxième place dans la liste a pris gallois, le buteur, le Real madrid Gareth Bale, qui a aussi le coup des « ciseaux » a marqué le but de la victoire à la porte de l’anglais de Liverpool en finale du tournoi. Le troisième dans la liste des meilleurs est devenu un but de l’attaquant de la Juventus Gonzalo Игуаина marqué à la porte de l’anglais de Tottenham dans le premier match de 1/8 de finale (2:2).

Le vainqueur de la Ligue des champions pour la troisième fois consécutive, il est devenu le Real madrid.

Le But De Ronaldo