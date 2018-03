Le CA de GIAL décide de publier l’audit en ligne sur le site de la Ville de Bruxelles

Le Conseil d’Administration de GIAL, association en charge de l’informatique et de la bureautique de l’ensemble des services de la Ville de Bruxelles a décidé de mettre en ligne l’audit qui lui a été présenté le 23 janvier dernier. Selon l’actuel président de GIAL, l’échevin Mohamed Ouriaghli (PS), le document est en accès libre et consultable par tous à partir de jeudi soir à 19h30 via ce lien.

Toutefois, pour des questions liées à la protection de la vie privée, les noms des personnes et des entreprises ne sont pas lisibles dans le document mis en ligne. Les documents complets, avec les informations quant aux personnes ou aux entreprises, sont néanmoins accessibles aux membres du Conseil d’Administration.

Mohamed Ouriaghli a par ailleurs rappelé que depuis le 27 février dernier, le Conseil d’Administration est ouvert à tous les partis d’opposition siégeant au conseil communal de la Ville, conformément à une décision prise dans ce sens par celui-ci, lors de sa réunion lundi soir.

L’action de l’association GIAL – Gestion Informatique des Administrations Locales – a fait de celui-ci le centre névralgique informatique de la Ville de Bruxelles et le partenaire informatique de nombreux pouvoirs publics en Belgique. Dans la pratique, GIAL c’est le règlement des salaires, les fichiers d’état civil, l’équipement informatique des 180 bâtiments scolaires, la coordination de l’ensemble des bibliothèques de la Région bruxelloise, entre autres, a rappelé l’échevin, jeudi soir.

Acte de transparence totale envers les citoyens

Le ‘dossier’ a été ouvert sous les feux des projecteurs en particulier à propos de la rémunération, durant 18 ans à concurrence de près de 1000 euros par jour presté de l’ex-directeur Michel Leroy, sous statut d’indépendant, sans appel public. Cette information est ressortie de l’audit commandité par les autorités de la Ville, elles-mêmes sensibilisées à la suite du constat de fraude dans des marchés publics dans le chef d’anciens responsables de l’asbl.

« Beaucoup de choses ont été dites sur l’audit interne que GIAL a demandé. En le mettant en ligne, nous faisons acte de transparence totale envers les citoyens. Ils verront que des recommandations ont été faites et que les mesures ont directement été prises. L’assainissement continue », a commenté jeudi soir Mohamed Ouriaghli.