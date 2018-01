Le CA de Publifin a pris connaissance du rapport Mc Kinsey

Le Conseil d’Administration de Publifin a pris connaissance des analyses et réflexions menées par le bureau d’expertise internationale Mc Kinsey en vue de déterminer le futur modèle de fonctionnement du groupe Nethys. Il lui revient désormais à examiner les différents scénarios, a indiqué le CA de Publifin, lundi soir, dans un communiqué.

C’est un rapport de 70 slides, sous forme de tableaux, qui a été présenté lundi au CA de Publifin. Les analyses et réflexions du bureau conseil Mc Kinsey portent, d’une part, sur le positionnement stratégique du groupe au sein de ses différents pôles d’activités et, d’autre part, sur le modèle de gouvernance en place en perspective avec les pratiques en vigueur au sein d’un échantillon représentatif de sociétés actives dans les métiers du groupe. Le CA précise que cette mission a été menée avec pour précepte la séparation, à terme, des activités du GRD (Gestionnaire de Réseau de Distribution) des autres activités du groupe compte tenu du projet de décret au niveau du parlement wallon.

Calendrier pour analyser les différents scénarios

« Des analyses chiffrées ont été établies quant aux opportunités éventuelles de partenariats stratégiques dans certains pôles, aux besoins d’investissements identifiés à moyen et long terme, aux risques liés à certaines opérations de réévaluation du périmètre des activités et de la destruction de valeur associée, aux impacts sociaux liés à une réévaluation du portefeuille des actifs », précise le CA de Publifin, ne dévoilant aucune donnée chiffrée dans un souci de confidentialité vu le caractère concurrentiel d’une large majorité des activités de Nethys.

Le CA va désormais établir un calendrier, souhaité le plus court possible, afin d’analyser les différents scénarios et ainsi présenter des propositions de réforme du groupe, à brève échéance, aux actionnaires. Il assure que la sauvegarde du niveau d’emplois et l’intérêt des associés publics, en termes de rendement des activités et de contrôle décisionnel, reste sa priorité.