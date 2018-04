Le cabinet a approuvé le PROGRAMME de développement du système pénitentiaire jusqu’en 2026,

MOSCOU, 13 avril. /TASS/. Le gouvernement de la fédération de RUSSIE a approuvé le programme fédéral cible de Développement du système pénitentiaire (2018-2026 années) », sur le financement du programme est prévu d’allouer des fonds du budget fédéral de plus de 54,943 milliards de roubles. La résolution affichée sur le site officiel du gouvernement.

« Le programme vise à apporter aux centres de détention et des prisons, les services pénitentiaires et les établissements de soins en conformité avec la législation russe en vigueur et les normes internationales », – a déclaré dans la référence à un document.

Précise que dans le cadre d’un programme suppose la reconstruction des centres de détention provisoire, les hôpitaux, les bâtiments, les pièces médicales, postes de santé, ainsi que la création d’emplois pour les condamnés à des peines d’emprisonnement.