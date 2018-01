Le canada mettra près de $10 millions pour l’aide humanitaire au Yémen

OTTAWA, le 19 janvier. /TASS/. Le gouvernement du Canada mettra 12,1 millions de dollars canadiens ($9,7 millions de dollars) à l’aide humanitaire au Yémen. Ce vendredi le ministère des affaires étrangères de l’amérique du nord du pays.

« Cette aide humanitaire permettra de soulager les souffrances du peuple du Yémen », – a déclaré dans un communiqué. Elle note que les fonds Ottawa versera dans plusieurs de fonds internationaux, y compris dans le fonds des NATIONS unies et de la Croix-Rouge. Au ministère des affaires étrangères a ajouté que sur les sommes allouées pour les habitants du Yémen, en particulier, sera acheté de la nourriture et des médicaments, ainsi que rénové et restauré des systèmes d’alimentation en eau potable.

Depuis août 2014, le Yémen reste une arène de confrontation légitimes du point de vue de la communauté mondiale des autorités du pays et les rebelles des forces. La situation a été aggravée 29 novembre 2017, quand à Sanaa, ont commencé les combats, la raison de qui sont devenus les tentatives de хуситов de saisir un certain nombre d’institutions et d’objets qui se trouvaient sous le contrôle des partisans de l’ex-président Ali Abdallah Saleh. Le 2 décembre, l’ancien chef de l’etat a annoncé la rupture des partenariats avec хуситами, et le 4 décembre, a été tué par les rebelles. Selon les NATIONS unies, l’aide humanitaire ont besoin de 22 millions d’habitants du Yémen, plus de 8 millions de personnes sont menacés par la faim.

Le 12 janvier, l’ONU a indiqué que trois semaines dans les ports yéménites Hodeïda et Es Salif, situé sur la côte de la mer Rouge, les bénéfices de 13 navires humanitaires et commerciaux de marchandises. Sur une longue période de temps Riyad et ses alliés réalisaient le blocus de ces ports, sous le contrôle des rebelles.