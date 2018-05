Le carrossier de luxe Carat Duchâtelet à nouveau en difficultés

Comme le révèlent nos confrères de La Libre, le carrossier spécialisé dans les limousines blindées de luxe serait sur la voie d’une procédure en réorganisation judicaire, ce qu’on appelait auparavant le concordat.

Ce qui grippe dans cette belle mécanique, ce n’est pas la qualité du travail. Une dizaine de métiers sont impliqué dans l’allongement, le blindage et la personnalisation des berlines de luxe dont les principaux clients proviennent d’Afrique, d’Asie et du Moyen-Orient. Il en sort entre 10 et 15 voitures par an des ateliers de Jupille ; trois sont d’ailleurs en cours de fabrication, pour un prix de vente autour du demi-million d’euros. Pièce.

C’est apparemment le dynamisme commercial et le service après-vente qui posent problème. Conséquence : le carnet de commandes ne suit pas. Et l’endettement plombe les comptes. Il dépasserait le million d’euros.

Les pouvoirs publics, via la Sogepa, ont réinjecté de l’argent, de même que le patron. Pour les 47 travailleurs, les salaires sont garantis pour deux mois. Mais il y a beaucoup de chômage économique.

Et pour rembourser tous les créanciers et refinancer l’entreprise, Carat Duchâtelet pourrait effectivement se diriger vers une procédure de réorganisation judiciaire, comme il y a quatre ans, avant que le carrossier de luxe ne soit repris par l’actuel propriétaire. Peut-être une marche arrière pour mieux repartir de l’avant ?