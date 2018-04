TASS, le 13 avril. Le tribunal arbitral du sport (TAS) a accueilli un appel du club « Скендербеу » sur décision de l’Albanie, de l’association de football de priver l’équipe de champion des pays de la saison 2015/16. Ce sujet communique le service de presse de la cour.

Le 1er juin 2016, l’Union des associations européennes de football (UEFA) a décidé de suspendre « Скендербеу » de participer à un tournoi sous les auspices de l’organisation pour la saison 2016/17, comme il est devenu connu au sujet de la participation de l’équipe à plus de 50 trucage de match. Le 26 juillet 2016, le CAS a rejeté l’appel du club a confirmé la décision de l’UEFA. Après cela, La football association a lancé l’affaire à l’égard de l’équipe au niveau national. Dans la suite de quoi, en juin 2017, l’association a reconnu « Скендербеу » coupable de violation de l’éthique et de discipline de codes et dépouillé de commande titre de champion de l’Albanie, de la conquête de la saison 2015/16.

Aussi « Скендербеу » a été condamné à une amende de deux millions d’albanais albanais (environ €15,5 mille) et a été privé de 12 points dans le championnat de la saison 2016/17. En août 2017 « Скендербеу » a déposé un recours contre la décision de l’association dans le CAS.

En prenant en considération les arguments des parties, le CAS a jugé que les sanctions qui Albanaise de football association a mis à le club, devrait être annulée parce que l’association ne dispose pas d’un cadre juridique approprié pour leur mise en place. CAS souligne que la décision du tribunal n’a pas été fondé sur l’absence de preuve crédible de l’organisation de matches truqués. Toutefois, cette décision de l’association peut être qualifié comme un excès de juridiction.

CAS a conclu que les rapports de l’UEFA, en vertu de laquelle ont été prouvés par des cas de fraude, sont devenus un outil précieux dans la détection des violations et le suivi de l’application de sanctions. Mais dans cette affaire, la cour n’a pas analysé ces rapports, ainsi que de l’Albanie, l’association de football n’a pas un cadre juridique approprié pour l’imposition de sanctions appropriées.