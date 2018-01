Le centenaire de la naissance de deux célèbres de haute voltige, région de souligner à Moscou

MAKHATCHKALA, le 17 janvier. /TASS/. La soirée consacrée au centenaire de l’anniversaire du célèbre funambule du Daghestan, les fondateurs de la dynastie de cirque « Цовкра » Рабадана Абакарова et Яраги Гаджикурбанова, se tiendra à Moscou le 18 janvier. Cet événement est organisé par le centre de Moscou de la culture (CIP) « Daghestan ».

« À Moscou, dans la maison des nationalités 18 janvier aura lieu une soirée dédiée à l’centenaire de la naissance de haute voltige, un des fondateurs de la célèbre cirque de la dynastie « Цовкра », des artistes du peuple de la RSFSR et le Daguestan ASSR Рабадана Абакарова et Яраги Гаджикурбанова », – TASS a rapporté mercredi le vice-président de la CIP « Daghestan » Olesya Gerasimenko.

Selon elle, dans le cadre de l’événement aura lieu une projection du film documentaire sur la vie et l’œuvre des artistes « Entre ciel et terre », une exposition de photos d’archives, seront présentées des numéros de cirque. « Sera également héréditaire le funambule de la dynastie Абакаровых, un visiteur fréquent événements prestigieux de Moscou et les plus grandes villes du monde Rassoul Абакаров », a ajouté l’interlocuteur de l’agence.

Il est prévu que les invités de la soirée seront les descendants de la célèbre dynastie, les artistes de cirque, ainsi que des personnalités, des représentants d’associations ethnoculturelles de Moscou et d’organisations de jeunesse, ajouté à la CIP « Daghestan ».

En l’honneur de Рабадана Абакарова et Яраги Гаджикурбанова depuis 2004 dans le village de Цовкра Кулинского quartier du Daguestan accueille le traditionnel festival de haute voltige. Les organisateurs du festival sont le ministère de la culture du Daguestan, de la Maison de l’art populaire et de l’administration Кулинского de la région.