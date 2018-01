Le centre de don de sang de Charleroi est en pénurie et lance un appel de façon originale

« Bonjour à tous, nous sommes en pénurie de O négatif. J’ai 10 poches en stock, et j’en ai besoin de 60 pour être dans un stock acceptable. De nature très optimiste, je sais que je peux compter sur vous. Venez au plus vite et faites que je retrouve le sourire ».

Cet appel, c’est Enola, de l’asbl Don de Sang à Charleroi qui le lance via la page Facebook de l’association.

La transfusion du sang de Charleroi est le premier centre de transfusion qui ait vu le jour en Belgique, en 1935, avec la mission d’assurer la récolte ET la distribution de sang nécessaire pour l’ensemble des hôpitaux de Charleroi. L’association précise sur son site q ue pour couvrir les besoins en sang (globules rouges) de la région, l’établissement a besoin en moyenne de 520 poches chaque semaine, réparties dans les différents groupes sanguins, évidemment, ce qui nécessite un stock suffisant.

Le message lancé via la page Facebook a déjà été partagé plus de 2000 fois, mais l’asbl est de toute façon toujours à la recherche de nouveaux donneurs.

Qui peut donner?

Toute personne âgée de 18 à 65 ans, de plus de 50 kg et en bonne santé peut faire un don de sang 4 fois par an. P révoyez entre 45 et 60 minutes au total pour l’accueil, l’entretien médical, le prélèvement et la collation.