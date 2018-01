Le centre de radiothérapie dans le Daghestan peut prendre environ 2 mille patients par an

MAKHATCHKALA, le 1er janvier. /TASS/. Le premier dans le sud de la Russie, le centre de radiothérapie de diagnostic et de traitement de radiothérapie à l’appareil « gamma knife », qui prévoient d’ouvrir à Makhatchkala, en 2018, sera en mesure de prendre chaque année environ 2 mille patients. Cela a été rapporté par TASS, le médecin en chef de l’hôpital clinique républicain (RKB), où est créé le centre, Ibrahim Магомедов.

« Maintenant, il s’achèvent les travaux de finition, il sera ensuite l’aménagement du territoire, en parallèle de la formation de spécialistes. En mars [2018] doivent venir des spécialistes et accepter l’objet et de l’infrastructure pour le montage de l’équipement. Un débit annuel de centre – 2 mille personnes », dit – il, ajoutant que le centre envisagent d’ouvrir au second semestre 2018.

Le centre est construit dans le cadre d’un partenariat public-privé. Le bâtiment de deux étages, le futur centre d’une superficie de 1,4 mille mètres carrés construit par le budget de la région. L’investisseur qui achète un appareil « gamma knife », le centre héberge également des équipements de diagnostic à ultrasons et imagerie par résonance magnétique (IRM).

« Gamma knife » permet de passer le plus rapide le traitement du cancer, des maladies vasculaires, des maladies de la moelle épinière. Son coût de 7,5 milliards de roubles.

Comme signalé plus tôt, le chef du Ministère de la santé du Daghestan Réservoir Ibragimov, l’appareil « gamma knife » est conçu pour le service de 10 millions de personnes, soit le traitement ici peuvent être non seulement des résidents du Daghestan et du Caucase du Nord du district fédéral, mais de tout le sud de la Russie. Selon Ibragimova, maintenant en Russie, il n’existe que cinq de ces appareils. Pour les visiteurs, les patients dans le centre de créent des conditions, l’hôpital de dix lits.

Selon les données du Ministère de la santé du Daghestan, le nombre de patients atteints de cancer dans la république, où le cancer est la deuxième cause de décès, chaque année à la hausse. Et l’un des principaux problèmes oncologiques de service dans la république de la pénurie de lits spécialisés. Au Daghestan ne fonctionne que d’un centre d’oncologie clinique à 200 lits. En 2012, à Makhatchkala, a commencé la construction de la polyclinique de 200 visites au remplacement de l’unité de 40 lits. À cause du manque de financement, les travaux sont suspendus.