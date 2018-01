Le centre d’urgence médicale s’ouvre dans la région de Penza en février

PENZA, le 12 janvier. /TASS/. Un centre de soins de santé d’urgence sur la base de l’ancien oblast de Penza station d’ambulance démarre en février, après l’achèvement des travaux de finition. À propos de ce vendredi, a déclaré le gouverneur de la région de Penza Ivan Белозерцев au cours de sa visite de travail dans la région de président de la Douma d’etat de Viatcheslav Volodina, qui a lancé la rénovation de l’établissement en août 2016.

« De l’ancien bâtiment il y avait une base et d’un mur sur le pourtour extérieur. A dû passer une très grande quantité de travail sur le renforcement des planchers, les plafonds, nous avons pris du temps pour au chaud le temps de faire la façade, le toit. Sont restés les travaux de finition, qui nous pendant un mois achèverons », a déclaré Белозерцев.

Le centre régional d’urgence médicale comprendra proprement station d’ambulance, les salles de contrôle des services et de centres de contact, ainsi que le centre territorial de médecine de catastrophe. « En gros, ce sera le siège de l’aide médicale de l’ensemble de la région. En temps réel, tout sera réglé. Ainsi un grand problème, en priorité dans les centres de santé et en cas d’hospitalisation, nous déciderons », a déclaré le ministre de la santé de la région de Vladimir Стрючков.

Le projet de rénovation de l’ambulance a lancé Viatcheslav Volodine, qui, en août 2016 dans le cadre de la campagne électorale à la Douma d’etat a visité Пензенскую région. Après cela, il est encore deux fois visité l’objet. Au cours de la visite de la station le 12 janvier Volodine a souligné que régional opérationnel siège de l’ambulance est très important pour les habitants de la région. « Bien que a été précisément sur ce territoire pour préserver ce qu’il était possible de conserver, de reconstruire ce qui est possible et restaurer », – a dit Volodine.

Comme ont communiqu dans le service de presse du gouvernement régional, les principaux bâtiments de la station ont été mis en service plus de 40 ans. La mise en œuvre du projet de reconstruction de l’objet a été alloué 220 millions de roubles. La superficie totale de la rénovation places est de l’ordre de 7 mille mètres carrés.