Le Château de Freÿr soigne son empreinte écologique

Avec ses 30 000 litres de mazout par an, le château de Freÿr à Hastière est un gouffre financier. De plus, pour chauffer les 250 pièces du chateau de style mosan, des radiateurs électriques complètent l’installation. Le but est de maintenir, durant l’hiver, une température comprise entre 11 et 14 degrés. « C’est indispensable pour garantir la sauvegarde des bâtiments du 16e siècle » explique Bertrand Dierckx, l’architecte-responsable.

Un château zéro émission

La bâtisse est classée patrimoine exceptionnel de Wallonie. Les travaux d’isolation sont quasiment impossibles et, dans tous les cas, conditionnés à un cahier des charges très contraignant. Grâce au financement partiel de la Fondation Roi Baudouin, l’édifice est désormais équipé d’une chaudière à plaquettes de bois, un déchet forestier en provenance directe du domaine. « Grâce à une gestion dynamique des forêts, nous procédons à la replantation d’arbres qui captent le CO² émis par la nouvelle chaudière » ajoute l’architecte. Une consommation de 200 m³ de bois par an contre 30 000 litres de mazout, de quoi envisager une ouverture hivernale. Actuellement uniquement ouvert durant la saison touristique, Freÿr accueille entre 12 000 et 15 000 visiteurs par an.