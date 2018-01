Le chauffoir de Schaerbeek offre aussi un refuge aux migrants

Les besoins changent et l’accueil s’adapte! Le chauffoir de Schaerbeek est, depuis des années, un lieu de répit et de réconfort pour les personnes isolées, sans domicile ou mal logées. Il y a deux ans seulement, il accueillait en moyenne une cinquantaine de personnes. Elles venaient y passer une journée au chaud, prendre un café, croiser des visages familiers. Depuis l’an dernier, une nouvelle population est venue frapper à la porte. Ils sont migrants en transit à Bruxelles et à la recherche, eux-aussi, d’un lieu où se poser en journée. Conséquence directe, le nombre de personnes accueillies au chauffoir a doublé cette année. Et les lieux (résultat d’un partenariat entre le Foyer Schaerbeekois, le CPAS et la Croix-Rouge) ont été aménagés pour répondre à la demande. Car ces nouveaux bénéficiaires ont besoin de dormir. Après une nuit d’errance ou de vaines tentatives pour rejoindre l’Angleterre, ils sont devant la porte, parfois bien avant l’heure d’ouverture. « Mais nous ne pouvons pas oublier pour autant notre public habituel ». Pour Coralie Dupriez, qui était ce matin, l’invitée de la matinale sur Vivacité Bruxelles, la cohabitation, se passe heureusement plutôt bien.