MAKHATCHKALA, le 27 février. /TASS/. La soirée de gala en l’honneur de 95 anniversaire du poète Rasul Гамзатова peut avoir lieu à l’automne au palais d’Etat du Kremlin. Avec une telle proposition, le mardi à l’occasion de la visite du Daghestan fait par le président de l’union du livre Russe (RCM), Sergueï Stepachine, transmet corr TASS.

« Probablement, le principal événement que nous avons décrits, cette année, à l’automne Расулу Гамзатову fête ses 95 ans. Bien sûr, nous aurons un ensemble complexe d’événements importants ici, dans la république. Ceci et la question de l’édition, c’est une question de films, et bien sûr, il serait bon de passer la soirée de gala au palais du Kremlin à Moscou, dédié à Расулу Гамзатову, pour une grande partie des citoyens de notre pays senti, compris que la force, la puissance spirituelle du daghestan peuples qui vivent ici dans la république. C’est l’un des principaux points de notre collaboration », a dit Stepachine.

Le président de la commission régionale a souligné que les manifestations 95-ème anniversaire de la Rasul Гамзатова dérouler sur le territoire de la Bouriatie, mais dans d’autres régions du Caucase du Nord.

Précédemment rapportéque le sous-chapitre du Daghestan Vladimir Vasiliev et président de la commission régionale Sergueï Stepachine a signé un accord de coopération.

Rassoul Гамзатов (1923-2003,) – soviétique et russe, poète, écrivain, traducteur, journaliste et homme politique. Le poète populaire Daguestan ASSR, Héros du travail Socialiste, Lénine et de Staline au troisième degré.