Le chef de la compagnie de cinma vous propose de créer une commission qui se régit la sortie кинорелизов

Directeur général de la société de production « Karo-Premier ministre » Alexis Ryazantsev

© Vladimir Гердо/TASS

MOSCOU, 19 janvier. /TASS/. Vous devez créer une commission d’experts au Ministère de la culture de la fédération de RUSSIE, qui régit la sortie russes location de l’ouest et films nationaux. Une telle opinion dans une interview avec TASS a exprimé vendredi le directeur général de la société de production « Caro-Premier ministre » Alexis Ryazantsev, en commentant la situation autour du film « les Aventures de Paddington 2 ».

Auparavant, on apprend que la location de la peinture pro Paddington, le 1er février, car, comme l’a expliqué le ministre de la culture de la fédération de RUSSIE, Vladimir Medinsky, « cette date est optimale pour la reproduction nationaux communiqués de presse ». Le discours, en particulier, les russes, les films « Scythe » et « vers le haut ».

« En seulement un an arrive 8-12 films russes-blockbusters – dit Ryazantsev. – Vous avez juste besoin de comprendre les règles du jeu et de convenir à l’avance de dates possibles de leurs communiqués de presse, en évitant les conflits inutiles. À mon avis, il serait juste de créer, avec le Ministère de la culture la commission d’experts, composée de joueurs de l’industrie, à l’avance, compte tenu de la et les dates de sorties de hollywood peintures, sans laquelle aujourd’hui les cinémas ne survivront, et particulièrement significatifs tableaux russes, qui vont avec le soutien de l’etat, il est raisonnable de les répartir sur l’année civile ».

« J’ai longtemps dit que les pratiques d’élevage dans le temps de la sortie des films, compte tenu de l’emballement des positions de la fédération de films au box-office, compte tenu de l’amélioration de sa qualité de, tôt ou tard, il arrive a poursuivi Ryazantsev. – L’etat, en investissant dans la création de films, au développement de l’industrie du cinéma, de la production cinématographique, bien sûr, va s’inquiéter au sujet de vos investissements. Sinon, comment? »

Selon le producteur, « si le soutien de l’état n’a pas donné de leurs résultats, ce serait une autre histoire ». Mais, a poursuivi Ryazantsev, tous les « voient d’année en année apparaissent des films qui gagnent en popularité massive ». Il a ajouté que « une approche raisonnable dans le règlement de graphiques communiqués de presse tout de même jamais dû se manifester ». Ryazantsev a expliqué que la question des outils d’approche pour résoudre ces problèmes. Selon Рязанцева, gouvernement, subissant des communiqués, protège votre кинопродукт.

« Bien sûr, la migration de la sortie sur les écrans un film du quartier de Paddington, à une date ultérieure, a provoqué l’irritation à cause de ce qu’il a été fait un peu inattendu, estime le chef de la « Caro-Premier ministre ». – C’est un moment désagréable, les distributeurs peuvent comprendre: ils investissent dans une société de publicité sur une date, envoient tirage des copies, préparer un calendrier avec des cinémas. Mais je suis aussi demandé pourquoi il le fait sans la présence sur les mains de laminage, qui, de ce règlement et à la loi, doit être прокатчика avant que donne l’autorisation de mise кинобилетов, la confirmation de la session. Ici, il y a des questions et à des distributeurs ».

L’histoire de la question

Plus tôt, le chef du conseil Public pour la Ministère de la culture de Yuri Polonais, le réalisateur de Fiodor Bondartchouk, co-fondateur de la compagnie de cinma Art Pictures Studio Dmitri Рудковский et directeur général de la société Twentieth century Fox de la CEI » Vadim Smirnov ont demandé au premier ministre de la fédération de RUSSIE Dmitri Medvedev à la lettre, qui a appuyé la position du Ministère de la culture de la fédération de RUSSIE nationale sur les films.

Mercredi dans les cinémas russes ont reçu la notification par les entreprises titulaires de droits, que par décision Минкульта, la sortie de la location du film « les Aventures de Paddington 2 » est transféré à partir du 18 janvier au 1er février 2018. Le service de presse de la société-прокатчика « volga pourrait » a noté que la date de modification dans les relations avec la sortie d’une autre.

Auprès de l’office même a déclaré que la profession a été informé à l’avance sur le transfert de la date prévue pour la sortie. Le ministère de la culture a demandé dans les organes de contrôle afin de vérifier la légalité de début des ventes de billets pour le film « les Aventures de Paddington 2 » le 18 janvier – avant la réception de laminage.