Le chef de la Mordovie a chargé d’élaborer une stratégie régionale de développement du football jusqu’en 2030

Le chef de la république de Mordovie Vladimir Volkov

© Alexei Nikolsky/service de presse du président de la fédération de RUSSIE/TASS

SARANSK, le 13 avril. /TASS/. Le chef de la république de Mordovie Vladimir Volkov a chargé d’élaborer une stratégie de développement du football dans la région jusqu’en 2030 et à faire à elle l’accent sur le soutien du football pour les enfants. À propos de cette Loups rapporté dans l’épître Госсобранию.

« Le ministère des sports de la fédération de RUSSIE, fédération de football doivent élaborer une stratégie de développement du football en République de Mordovie jusqu’en 2030, avec un accent à faire sur le soutien du football. Aussi après la coupe du monde suggère la création d’un nouveau tournoi – la Nursery de la ligue de football de la république pour les enfants jusqu’à 16 ans. La possibilité de participer à ce tournoi doit être absolument tous, y compris de l’école et de la cour de commandes », a déclaré Loups.

Note régionale dans le cas de son adoption va atteindre selon les délais de la Stratégie de développement du football en Russie jusqu’en 2030, qui a été adoptée Russe de football de l’union en avril 2017 et approuvé Минспортом de la fédération de RUSSIE, en juin de la même année. La stratégie a été élaborée conformément à la demande du président de la fédération de RUSSIE Vladimir Poutine.

Le chef de la Mordovie a également chargé d’examiner l’efficacité des compétitions de football dans la république. « À quoi sert le championnat de la Mordovie de football? Il doit susciter l’intérêt des jeunes, kindle, de nouveaux noms. Maintenant, c’est un tournoi principalement pour les anciens combattants мордовского du football », a déclaré Loups.

« Bien sûr, la tâche principale – pour chaque secteur a été présenté au centre national de championnat. Mais certains chefs de quartiers et les entreprises возомнили lui-même sportives fonctionnaires – achètent des anciens combattants avec le nom, invitent les entraîneurs ne devrait pas être. J’attire l’attention des chefs des administrations de l’équipe de jouer de la population locale. Et si quelqu’un est apparu de l’argent supplémentaire, nous vous dirons où le dépenser », a – t-il ajouté.

La capitale de la Mordovie – Saransk à accepter les quatre matches de la première dans l’histoire de la Russie à domicile de la coupe du monde de football, qui se tiendra du 14 juin au 15 juillet 2018. Le 16 juin au stade de la Loire-Arena » se réunira préfabriqués le Pérou et le Danemark, 19 juin aura lieu le match de la Colombie – Japon, l’équipe de l’Iran et le Portugal jouera le 25 juin, et ses équipes du Panama et de la Tunisie le 28 juin.