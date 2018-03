Le chef de la région de Krasnoïarsk a qualifié la décision de problèmes environnementaux de la région de la tâche globale

MARSEILLE, le 1er mars. /TASS/. Les mots du président de la Russie Vladimir Poutine sur Krasnoyarsk, on peut évaluer que la solution des problèmes écologiques de la ville est le total de la valeur limite et la tâche. À propos de ce jeudi, a déclaré aux journalistes du pourvoi du gouverneur de la région de Krasnoïarsk Alexandre Inp, commentant le message du chef de l’état de l’assemblée Fédérale.

Poutine dans un discours mentionné Krasnoyarsk notamment défavorables du point de vue de l’écologie des territoires, où « tombe la neige noire ».

« Pour nous, la сверхактуальна et signifiante le thème de l’écologie, et aujourd’hui Krasnoïarsk a été nommé parmi les indésirables villes. Il est possible d’évaluer de deux manières: comme un point plus négatif, mais comme le fait que la solution des problèmes écologiques est une tâche commune, régional et fédéral. Ensemble, nous parvenons dans les prochaines années pour parvenir à un changement radical pour le mieux », dit – Inp.

Krasnoïarsk – industriel de la ville, source de smog deviennent les gaz d’échappement et de plusieurs émissions d’entreprises. Par temps calme dans l’air de Krasnoïarsk, qui est entouré par des montagnes, s’accumulent des substances nocives. De telles conditions sont défavorables pour les personnes avec des maladies cardio-vasculaires et les maladies chroniques des voies respiratoires. Depuis le début de l’année, le mode de conditions météorologiques défavorables a été introduit dans la ville sept fois.

Auparavant, le président a donné des instructions au gouvernement de la Russie en collaboration avec le conseil des ministres de la région de Krasnoïarsk et de toutes les parties prenantes, d’élaborer un plan d’activités visant à améliorer les conditions environnementales dans le Krasnoïarsk. Livré avant le 15 juin 2018.

Selon le pourvoi de vice-président du gouvernement de la région de Krasnoïarsk Yuri Lapchine, c’est à ce sujet), le 2 mars arrive, le ministre des ressources naturelles et de l’écologie de la Russie Sergueï Donskoï. Aura lieu une grande conversation sur la conception du programme d’action.