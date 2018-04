BUCAREST, le 12 avril. /Corr. TASS Nikolai Morozov/. Le chef d’orchestre russe Vladimir Юровский a reçu le prestigieux prix International Opera Awards. À propos de l’attribution de lui la récompense, qui est considéré comme l’opéra « Oscar », communiqué de presse du festival international du nom de George Enescu, reçu dans бухарестское représentation TASS.

Vladimir Юровский – chef de l’Etat de l’orchestre symphonique de Russie le nom de E. F. Светланова. Il est le chef d’orchestre du London philharmonic orchestra (London Philharmonic Orchestra), le directeur artistique de l’orchestre Symphonique de la radio de Berlin (Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin) en 2018 et 2021, prendra le poste de chef de directeur musical de l’opéra d’état de Bavière (Bayerische Staatsoper).

Prix international Opera Awards a été créée en 2012, l’anglais et l’homme d’affaire et un fan de l’art de l’opéra de Harry Хайманом et rédacteur en chef d’Opéra Magazine, musique critique par John Элисоном, qui dirige désormais le prix du jury. Le premier prix a eu lieu en 2013, le prix est décerné dans 18 catégories.

Юровский dans le chapitre bucarest du festival

Avec en 2017 Юровский est le directeur artistique du festival international et du concours du nom de George Enescu à Bucarest, président honoraire dont le célèbre chef indien Zubin mehta.

L’année dernière, le festival a été ouvert à l’opéra de George Enescu « Œdipe », en version de concert et avec de nombreux effets multimédias dans la version de Londres, l’orchestre philharmonique exécutant Юровского. Le chef d’orchestre a inclus dans le répertoire de londres, l’orchestre de la Troisième symphonie de Enescu et son opéra « Œdipe », qui avec le succès chanté sur les scènes.

« Guide de Юровского fournit un lien étroit bucarest du festival et du concours avec les plus grandes scènes du monde et les tendances internationales dans la musique, contribue à la promotion de l’œuvre du grand compositeur roumain, souligne le message. – À la fin d’avril Юровский présentera lors de la réunion consacrée au concours du nom de George Enescu, nouvelles orientations pour le développement de ces deux événements musicaux ».

Sur le festival du nom de George Enescu

Le festival du nom de George Enescu – l’un des plus prestigieux festivals de musique classique en Europe. Il est appelé plus important événement culturel de la Roumanie et de la marque internationale du pays. Pour la première fois, le festival a eu lieu en 1958. Interrompu dans les années 1970, il a été repris après la chute de la dictature de Nicolae Ceausescu en 1989. Le festival est organisé dans les années impaires et paires de Bucarest a lieu concours international de musique du nom de George Enescu.

Cette année, le concours aura lieu le 1-23 septembre. Avant par un jury international sur les roumains se produiront sur les scènes des centaines de jeunes musiciens de nombreux pays. L’entrée sur le concours se termine le 15 avril. Le prochain festival du nom de George Enescu se tiendra en septembre 2019.

Né dans un modeste village, d’une famille dans le nord-est de la Roumanie George Enescu (1881-1955) a pris ses premières leçons de musique de violoniste-tziganes. En sept ans, il a été adopté à Vienne le conservatoire, qu’a brillamment fini de violon à 10 ans. Enescu a été un éducateur chevronné, un ami et un second père pour Yehudi Menuhin. A gagné la renommée en tant que violoniste, il est, cependant, se considérait avant tout compositeur, qui s’est inspiré de la populaire roumaine de la musique.