Le chef du CDH estime que le clergé fera plus dans la lutte contre le terrorisme, que les services de renseignement

MOSCOU, le 20 mai. /TASS/. Le président du Conseil au président de la fédération de RUSSIE sur le développement de la société civile et les droits de l’homme (CDH), Mikhaïl Fedotov estime que le clergé et les intellectuels peuvent faire plus pour lutter contre le terrorisme, que la police et les services secrets. Il a exprimé cette opinion, en commentant l’attaque aux paroissiens de l’église à Grozny le samedi.

Lire aussi les nouvelles sur le sujet:

L’attaque des combattants sur l’église à Grozny



© Valery Шарифулин/TASS





Le patriarche Cyrille a exprimé ses condoléances à l’occasion de l’attaque d’un lieu de culte à Grozny





À Grozny a des funérailles des victimes de l’attaque sur le temple





Des paroissiens à Grozny ont eu le temps de fermer la porte avant de bandits





Vasilyev: sur le temple de Grozny ont attaqué des gens étrangers à la foi et à la compassion



« Ce genre de tragédie nous font particulièrement sentir combien vulnérable droit de l’homme à vivre dans un environnement mondial de la menace terroriste. C’est pourquoi de si grands espoirs que nous fondons sur des personnalités orthodoxe et du clergé musulman: en s’adressant à l’âme des gens, ils peuvent faire de la lutte contre le terrorisme est beaucoup plus que la police et les services secrets. Il en est de même sur les représentants de l’intelligentsia », – sont les mots de la Problématique sur le site du CDH dimanche.

Le chef du Conseil a également souligné que le maintien de l’entente interethnique et interreligieux de la paix dans le Caucase du Nord et de la Russie en général dépend de la cohésion de la société civile.

Selon les données préliminaires de la commission d’Enquête de la fédération de RUSSIE, à la suite d’attaques contre des membres de l’église de l’Archange Michel à Grozny mort de deux policiers qui gardaient le temple, et une personne du nombre de civils. Deux policiers ont été blessés. Quatre militants ont été détruits, ils ont trouvé des couteaux et un fusil à canon lisse. Le service de presse du ministère de la santé de la Tchétchénie TASS a rapporté que l’attaque a également souffert le chef du service de chirurgie pédiatrique et de l’urologie Гудермесской de l’hôpital de district.

L’église de l’Archange Michel est la seule église orthodoxe de Grozny. Le temple fondé au XIXE siècle терскими cosaques.