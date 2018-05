Le chœur des milliers de votes a ouvert le concert en l’honneur des saints Cyrille et Méthode sur la place Rouge

Le patriarche de Moscou et de toute la Russie Cyrille au concert en l’honneur des saints Cyrille et Méthode

© Mikhail Dernier/TASS

MOSCOU, le 24 mai. /TASS/. Résumé le chœur des milliers de personnes a ouvert, jeudi, sur la place Rouge, un concert en l’honneur de la Journée de la littérature slave et de la culture. La chanson de marathon, en ce jour, par tradition unira toutes les régions de la Russie, ainsi que de certains autres pays slaves.

« Nous allons déjà six années consécutives. La fête a dépassé ses limites: aujourd’hui, avec nous chante toute la Russie, les 85 sujets de la Fédération de russie, près d’un million », – a déclaré le vice-premier ministre Olga Golodets, s’adressant à l’assemblée. La « fête rassemble tous les peuples slaves et nous sommes infiniment reconnaissants envers le patriarche, qu’il est devenu l’ancêtre de grande tradition », ajoute – t-elle.

Le patriarche de Moscou et de toute la Russie a également monté sur scène et a félicité tout le monde avec un jour férié, Jour des saints Cyrille et Méthode, les éducateurs des slaves. « Il est devenu remarquable tradition de se réunir sur la place Rouge, à ce jour, pour réfléchir un peu sur les origines de ce magnifique énorme chemin, dramatique et à la fois victorieuse, qui ont subi les peuples slaves, notre peuple russe: des origines de l’écriture les plus récentes de la connaissance », – a dit le patriarche.

« Il faut toujours se souvenir de son début: parents, qui nous a donné la vie, de se rappeler l’histoire de notre pays et, bien sûr, il faut connaître le début de la culture de leur culture. Nous sommes le peuple, ensemble, quand nous nous sommes fixés une communauté de langue, de la culture et partagent les valeurs spirituelles et morales. C’est la base sur laquelle se développe et se construit le bâtiment de la vie humaine », a – t-il ajouté.

La fête de la chanson

Les participants du concert – le meilleur de la scène de Russie – le chœur de l’Assistant de chant choral » l’etat Russe de musique телерадиоцентра, Grand chœur d’enfants du nom de Popov, le chœur du monastère sretensky, le chœur Synodal de Moscou, chœur Populaire nom de Пятницкого, ensemble « Песняры », « Домисолька » et d’autres. Ensemble avec eux dans le choeur – des groupes d’étudiants du conservatoire de Moscou, MIFI, de l’université de moscou, MIIT, RGGU.

La descente Vassilievski se sont réunis plusieurs milliers de spectateurs. Ils sont ensemble avec le professionnel du manoir aujourd’hui, ils chantent des chansons préférées de différentes générations, qui sont entrés dans le programme du concert intitulé « Quand mes amis avec moi! » Sonneront les compositions de musique sacrée russe, chansons populaires soviétiques d’auteurs, parmi lesquels A. Renaut, A. Бабаджанян, A. Pakhmutova, Ia Période, est-à-dire Крылатов, et d’autres, ainsi que les biélorusses et les chansons populaires russes.

Dans l’incorporation directe à partir de Krasnodar строевую chanson черноморских cosaques « Распрягайте, jambières, des chevaux » chantera académique de Kuban cossack chœur; à partir de la Bulgarie d’entendre l’Hymne national des saints Cyrille et Méthode, et de la Serbie avec la chanson « Tamo Loin » se produira de synthèse national de la bonne tenue de Gala le concert se terminera hymne patriotique « Славься » de Mikhaïl Glinka.

En Russie, le Jour de l’écriture slave et de la culture a été célébrée au niveau de l’etat depuis 1863 – 1000-ème anniversaire de la création de l’alphabet slave Cyrille de moscou et de la tolérance religieuse. Dans les années soviétiques cherché à le reprendre, et en 1991, la fête a été attribué le statut d’etat.