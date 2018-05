TASS, le 7 mai. Suite française de la franchise « Taxi » pour la première fois, sortira avec par une limite d’âge 18+. Sur ce qu’a annoncé lundi le service de presse de la compagnie « Central Partnership (ЦПШ).

« Le film « Taxi-5″ va aller avec par une limite d’âge 18+ », – a noté dans la société. Box-office mondial, selon les données de la plus grande base de données sur le cinéma IMDb (Internet Movie Database), le film sort à l’âge de repère 12+. Le service de presse de ЦПШ TASS a rapporté que la société a reçu notre identité déjà à cette âge la marque. TASS a demandé un commentaire du Ministère de la culture.

Ruban combine des éléments de la comédie, le film d’action, film d’aventure et de détective. Le modèle est devenu l’un des films les plus réussis de la France, la collecte de $210 millions de dollars au box office mondial. Dans le premier film a été racontée l’histoire d’un jeune libérateur de la pizza Daniele (eux-Mêmes Насери), qui quitte son emploi, est chauffeur de taxi et commence à travailler sur la police.

Dans la nouvelle partie de l’ex-commissaire Жибер, qui est devenu le plus mauvais chapeau dans l’histoire de la ville le maire de Marseille, prie переведенному de la capitale новобранцу Sylvanas Maro comprendre insaisissable « gang des italiens » sur la Ferrari. Pour les arrêter, Maro doivent s’unir avec le neveu de Daniel.

Dans le monde de la location de la cinquième partie du film « Taxi », réalisé par Frank Гастамбида est sorti le 7 avril de cette année, au box-office russe motif apparaît le 10 mai. Le producteur d’un film de Luc Besson, qui a vendu la franchise de l’image, les autres auteurs. Les quatre parties ouvrit le réalisateur Gérard Krawczyk. Auparavant, la star du film « Taxi » eux-Mêmes Насери, pour la première fois, n’est pas impliqué dans la fusillade, a déclaré dans une interview TASS, qui est prêt à jouer dans de nouvelles parties de la peinture, si à sa création sera de retour l’ancienne équipe.