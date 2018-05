Le collectionneur deux fois a réduit le prix de l’ancien égyptien baguette magique pour GMII

Cyrille Данелия

MOSCOU, le 25 mai. /TASS/. Un collectionneur de Cyrille Данелия deux fois abaissé le coût de l’egypte ancienne baguette magique de originelle de prix de 12 millions de roubles, donc il a décidé de faire un cadeau à un Public au musée des beaux-arts. A. S. Pouchkine, qui a l’intention d’acquérir ce monument unique de l’époque de l’empire du milieu au jour de sa naissance.

À propos de cette Данелия dit TASS vendredi.

À la veille de son anniversaire, le musée des beaux-arts a annoncé la collecte de fonds pour l’acquisition de la baguette magique. Pour l’achat d’un unique document, vous devez rassembler 6 millions de roubles.

Le 31 mai le musée atteint l’âge de 106 ans. Dans le musée disent que les expositions de ce niveau entrent sur le marché est littéralement une fois dans 100 ans.

La baguette sera l’un des sensationnelles acquisitions depuis son entrée dans le musée de la collection de Vladimir Golinitchef, le premier savant russe-de l’égyptologue. Sur le site officiel du musée des beaux-arts il y avait une page où vous pouvez faire un don.

« Mes collectionneurs ont téléphoné et m’ont dit qu’ils ont déjà donné. J’ai aussi, de son côté, a fait don à des prix de moitié pour que le témoin est allé au musée », – a déclaré Данелия.

Il a ajouté qu’un tel document ne peut pas être une valeur réelle, car c’est une chose unique, rien de semblable sur le marché de l’art n’est pas seulement dans le monde, il ya environ sept de ces monuments, y compris des fragments. Parlant de l’origine le prix de 12 millions de roubles, le collectionneur a souligné que c’est le coût approximatif, en la pliant en outre, combien a coûté cette chose rare, par analogie avec les lots.

Un collectionneur a acquis une baguette magique, d’environ dix ans. Il appelle cela une coïncidence. « C’est un violon Stradivarius dans le grenier ». De telles choses peuvent être trouvées sur le provincial des ventes aux enchères, où les gens ne savent pas particulièrement, même аукционеры ne savent pas ce qu’ils ont dans les mains », – at-il expliqué.

Baguette provient de la collection d’antiquités, y compris les antiques recueillies chirurgien australien Harley Baxter. Après la mort du collectionneur, en novembre 2009, toutes les pièces ont été vendus.

« C’est l’un des rares verges de la part de l’époque de l’empire du milieu, réalisés dans le « haut-relief » (où l’image joue au-dessus du plan de l’arrière-plan de plus de la moitié du volume – env. TASS). Même les choses de base dans tous les musées sont remplies, la gravure et celui qui est Au musée. Dans le « haut-relief », il en existe très peu, de l’ordre de 7-8 fragments. De l’avis de deux reconnus les experts occidentaux dans ce domaine, cette baguette est exclusif, de telles choses à la Moyenne du royaume tout simplement pas sur le marché », a déclaré Данелия.

Pourquoi sélectionné краудфандинг

« La pratique de la краудфандинга, telle populaire de la collecte de fonds, en Russie n’est pas trop répandu, peut-être, par conséquent, quelqu’un pourrait se produire une réaction négative. À l’Ouest de cette collecte de fonds – un phénomène courant, disons, même chez musée du Louvre sur la page principale du site peut s’afficher une annonce « la France a besoin c’est une telle chose, et le musée de la collecte de l’argent ». Et les gens participent, par conséquent, ils ont investi dans le patrimoine national », – a dit le TASS, chef de la division de l’Orient ancien GMII. A. S. Pouchkine Olga Vassilieva.

Selon elle, l’objectif principal des actions n’est pas tant de recueillir des fonds, combien d’attirer l’attention des gens de l’unique экспонату et en même temps à leur dire de quelles manières les œuvres tombent dans la collection du musée.

« Sacrifier de l’outil, et la donation peut être et 100 roubles, ce qui est aussi une grande contribution, les gens participent à l’achat de biens nationaux. Les expositions de ce genre verge, sur le marché en général il n’arrive pas. Ces choses se trouvent dans une centaine d’années, et les sources d’expositions dans le musée est très limité, malheureusement », a expliqué l’interlocuteur de l’agence.

Vasiliev a noté que les invités GMII. A. S. Pouchkine à jour de la naissance d’un musée, le 31 mai, sera en mesure de venir profiter d’une verge, et d’entendre une conférence sur ce sujet. Aussi un jour férié passeront et d’autres événements spéciaux.