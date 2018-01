George Джикия

MOSCOU, le 23 janvier. /TASS/. Le comité d’éthique Russe de football (RFS) est puni d’un défenseur de moscou « Spartacus » Georges Джикию orale de l’observation et d’une amende de 20 mille roubles le chef du département des relations publiques rouge-blanc Leonid horoscopes de trakhtenberga pour le poste officiel Twitter du club. A déclaré aux journalistes, le chef du comité de Sperme Andreev.

Le 13 janvier « Spartacus » en coordination avec le service de presse a publié sur Twitter prise Джикией vidéo avec la participation de joueurs brésiliens, dont il a qualifié de « chocolat ». Un certain nombre de MÉDIAS occidentaux, a jugé que ce post est raciste. Plus tard, le club a supprimé le message et a présenté ses excuses à tous ceux que cela pourrait blesser.

« Le comité jugeait assez inhabituel de la question, dans notre pratique, de telles situations sont presque jamais rencontré. Nous avons invité à la réunion de l’avocat et l’attachée de presse de « Spartacus », qui ont dit ce qui est arrivé, a reconnu l’erreur, que ce tweet ne devait pas être publié. De l’article 11 du règlement de la RAF, a décidé de footballeur Джикию imposer une note et d’une amende horoscopes de trakhtenberga de 20 mille roubles », – a dit Andreev.

À l’article 11 du règlement de l’EURO, ce qui est appelé « l’Interdiction de la discrimination », a noté que « les fonctionnaires doivent faire preuve de tolérance aux gens, indépendamment de leur sexe, de nationalité, de religion, d’orientation politique, de faire preuve de respect envers les coutumes et les traditions des peuples de la Russie et d’autres pays, les éléments culturels et les autres caractéristiques de différentes communautés ethniques, des groupes sociaux et des confessions ».

La réunion du comité d’éthique de la RFS a eu lieu mardi à la Maison du football à Moscou.