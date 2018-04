Le comité d’organisation de la coupe du monde 2018 surveillera le premier test match au stade de Kaliningrad

Le Stade « Kaliningrad »

KALININGRAD, le 9 avril. /TASS/. Les représentants du comité d’organisation de la coupe du monde 2018 проконтролируют premier test match au stade mondial de football de championnat dans la Région le 11 avril. Ce sujet a déclaré lundi le vice-ministre des sports de la fédération de RUSSIE Paul Novikov, situé en voyage d’affaires dans la région.

« [Sur le test matches] le comité d’organisation, il est de fait aujourd’hui, et le représentant de la fédération Internationale de football. Par conséquent, le guide du comité d’organisation sera ici sur ce test match », a déclaré Novikov.

Il a noté que le test matches dans les stades de la coupe du monde 2018 visent à vérifier leur travail en présence de spectateurs et d’identifier les lacunes qui doivent être corrigées du championnat du monde. Lors de ce chef adjoint du ministère des sports de la fédération de RUSSIE a souligné que la sécurité sur les arènes assurée en pleine conformité avec les exigences.

Sur le premier test match de Kaliningrad est vendu à 15 millions de billets. Rendez-vous organiseront le local du club de football de la région de la Baltique » et « les Ailes de Conseils » de Samara, dans le cadre de la ligue nationale de Football (RÉPÉTITIONUNE). Comme l’a rapporté le vice-président du gouvernement de la région de Kaliningrad Alexandre Рольбинов, pour surveiller le premier jeu au stade аккредитовались de l’ordre de 40 journalistes étrangers.

« Viendront [les fans] de Samara, pour eux, sera organisée spécialement le déplacement et l’entrée du club de football de la région de la Baltique » tout est organise. En outre, viendra la délégation directement du guide de Samara, qui prépare aussi à la coupe, afin de voir comment nous avons il va, bien et remonter le moral de votre équipe favorite », a ajouté le vice-président du gouvernement régional.

Outre le 11 avril, le test matches sur « Stade de Kaliningrad » aura lieu le 21 avril et le 12 mai. Le jeu 12 mai sera le match d’ouverture du stade, d’une capacité de 35 mille spectateurs, les équipes animeront cette rencontre, n’est pas rapporté.

Sur le stade

De kaliningrad, le stade est construit sur l’île d’Octobre. C’est un bâtiment de cinq étages (en tenant compte de l’étage) avec trois rangées de gradins et six sorties. La longueur d’un terrain de football de 108 mètres, une largeur de 65 mètres, de chaque côté du terrain se trouvent également восьмиметровые techniques de la zone de commande, d’entraînement, de placement de la presse et du personnel de service, dit TASS directeur technique du stade Gennady Borisov.

Le championnat du monde de football 2018 aura lieu du 14 juin au 15 juillet sur les 12 stades dans 11 villes de la Russie. Kaliningrad prendra quatre matchs de la phase de groupes: Croatie – Nigeria (16 juin), Serbie – Suisse (le 22 juin), l’Espagne – Maroc (25 juin) et l’Angleterre – Belgique (28 juin).