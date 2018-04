Le comité exécutif de la CEI: l’accroissement de la menace terroriste fait de la sécurité une priorité pour le Commonwealth

MOSCOU, 4 avril. /TASS/. La sécurité est devenue une priorité pour la CEI, car après la victoire sur les « etat Islamique » (IG, interdite en RUSSIE, l’organisation terroriste) les militants de la Syrie et de l’Irak sont déplacés au sud des frontières de la communauté. Sur ce, a déclaré mercredi le chef du comité exécutif de la CEI Sergueï Lebedev, s’exprimant lors de la réunion VII de la conférence de Moscou sur la sécurité internationale.

« En dépit des résultats positifs sur la lutte contre l’IG, la menace de cette organisation, ne diminue pas. À l’heure actuelle dérive terroriste de l’activité de la Syrie et de l’Irak au sud des frontières de la CEI, a déclaré Lebedev. – Là-bas reviennent les terroristes, on note une augmentation de la radicalisation de certains groupes de la population, en particulier les jeunes. Dans ces conditions, le renforcement de la stabilité et de la sécurité demeure une priorité du Commonwealth ».

En général, selon lui, « la croissance du terrorisme et le renforcement de la géographie contribuent à de dangereuses tendances des dernières années et la combinaison de ces menaces, comme l’extrémisme, le trafic illégal de drogues, la contrebande d’armes, la criminalité transnationale organisée, la migration illégale et la traite des êtres humains ».