Les Joueurs De « Rubis »

© Egor Алееев/TASS

MOSCOU, 25 décembre. /TASS/. Le comité exécutif Russe de football (RFS) a approuvé la requête de kazan « Rubis » sur le changement de la personne morale. À propos de cette suite à la réunion du comité exécutif de la RFS a déclaré aux journalistes le vice-premier ministre Vitali Moutko.

Auparavant, « Ruby », a demandé au Moutko demandé de faire une séance du comité exécutif de la question de l’autorisation de l’un club de la procédure de remplacement de la personne morale. La demande a été faite pour que le club est devenu privé, ce qui pourrait aider à attirer les investissements privés. En ce moment, les propriétaires et fondateurs de « Rubis » sont le Comité des terres et de la propriété et de la commission de la culture physique et des sports de la ville de Kazan.

« Nous avons examiné la pétition « Rubis ». Nous ne nous opposons pas, mais la position de la RFS très rigide doivent être à tous les critères sont respectés », a déclaré Moutko.

Auparavant, les MÉDIAS ont appris que « le Rubis » a trois mois de la dette avant les quelques anciens joueurs de l’équipe. Lors de l’édition britannique Telegraph a rapporté que les joueurs de kazan, le club ne reçoivent pas de salaire des quatre derniers mois, le total de la dette est supérieur à 10 millions de dollars (environ 790 millions de roubles).