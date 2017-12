Réunion du comité exécutif de la RFS

MOSCOU, 25 décembre. /TASS/. Réunion du comité exécutif Russe de football (RFS) se tiendra le lundi. Le conseil examinera les propositions concernant la modification de la limite de la légionellose en Fédération de football de la premier league (premier league) et fera le bilan des interventions russes préfabriqués en 2017.

L’un des principaux points de l’ordre du jour est l’adoption d’un plan de mise en œuvre au cours de l’année de la stratégie de développement du football jusqu’en 2030. Les membres du comité exécutif заслушают le rapport de la commission du football professionnel sur les activités en 2017, dans lequel, en particulier, il est proposé de modifier la limite d’étrangers en premier league. Un nouveau schéma « 10 + 15 » dans la demande de la saison, où six étrangers sont autorisés pour effectuer une demande sans restriction, et les quatre autres peuvent être réclamés par un supplément en cas de conformité aux trois critères de qualité. Actuellement en premier league agit de la limite de légionnaires, selon lequel sur le terrain peuvent être simultanément plus de six footballeurs étrangers.

Le premier point de l’ordre du jour du conseil seront résumant les interventions russes préfabriqués dans l’année écoulée et les objectifs pour la saison prochaine, où l’événement principal sera de domicile coupe du monde. Le conseil discutera de la première partie de la saison 2017/18, où quatre russes du club est sorti en 1/16 de finale de la Ligue de l’Europe. À l’ordre du jour ainsi que le budget de l’organisation pour l’année à venir, les changements possibles dans la composition du bureau du conseil et élection de nouveaux vice-présidents de la RFS.

La semaine dernière, dans certains MÉDIAS, on a des infos sur une éventuelle démission au conseil d’recrée Vitaly Moutko, en particulier, à propos de cet écrit l’édition de la « Kommersant ». Cependant, aucun des responsables officiels cette information n’est pas confirmée, même à l’ordre du jour du conseil est absent le point « divers ».

La réunion sera examiné l’appel de kazan, le club « le Rubis » d’examiner la question sur le changement de la personne morale – avec autonome municipal institutions de la société à responsabilité limitée, ce qui peut contribuer à attirer des investissements privés. En ce moment, les propriétaires et fondateurs de « Rubis » sont le Comité des terres et de la propriété et de la commission de la culture physique et des sports de la ville de Kazan.

« Le rubis » s’engage à fournir des garanties écrites propriétaires d’une nouvelle entité juridique « Rubis » sur le financement du club pendant deux ans. Auparavant, les MÉDIAS ont appris que le club a trois mois de la dette avant actuels et quelques anciens joueurs de l’équipe.

Le comité exécutif de la RFS examinera également les questions de mini-football et entendra les rapports des représentants de divers comités, commissions, conseils et organes juridictionnels de l’EURO.

Dans la composition du comité exécutif de la RFS se compose d’un chef de l’organisation Vitali Moutko, premier vice-président Nikita Симонян, les vice – présidents Sergey Anokhin et Sergey Прядкин, ainsi que 22 membres représentant les clubs de football et de la ligue, les groupements régionaux, mini-football, football féminin, football de masse, les anciens combattants et les sponsors.

Le comité exécutif de la RFS se tiendra à la Maison du football à Moscou, il commence à 16:30 gmt.