MOSCOU, 24 décembre. /TASS/. Le comité exécutif Russe de football (RFS), le lundi examinera la proposition du comité de football professionnel sur la modification de la limite de légionnaires en Fédération de football de la premier league (premier league) sur le schéma « 10+15 » dans la demande avec les trois autres critères de qualité pour les quatre footballeurs étrangers. Sur cela dit dans le rapport du comité sur les activités en 2017, a été à la disposition des TASS.

Maintenant dans le championnat de premier league agit de la limite sur le schéma du « 6+5 », qui est sur le terrain dans le cadre de l’équipe peut y avoir un maximum de six joueurs étrangers. Le comité professionnel de football de l’offre considérée comme optimale la configuration de la limite des légionnaires « 10+15 », dont six étrangers sont autorisés pour effectuer une demande sans restriction, et les quatre autres peuvent être réclamés par un supplément en cas de conformité aux trois critères de qualité.

Selon le rapport, les quatre étrangers footballeur peuvent être réclamés pour l’équipe de premier league dans le cas où ils ont participé pas moins de trois jeux de base ou des jeunes préfabriqués de son pays ces trois dernières années. Aussi les légionnaires ont été de jouer pas moins de 50% des matches pour son club la saison passée dans le championnat, entrant dans le top 10 du classement de l’Union des associations européennes de football (UEFA) au moment de la transition. Le dernier critère est la participation des étrangers n’est pas moins de trois jeux de la Ligue des champions ou la Ligue de l’Europe, à partir de la phase des trois dernières années.

Les légionnaires, en jouant en Russie au moment de l’adoption de la nouvelle configuration de la limite, ne tombent pas sous la contrainte des critères qualitatifs, il est rapporté dans le document. En plus de cela, les joueurs ayant la nationalité d’un pays de l’union économique Eurasiatique (ЕАЭС) ne doivent pas être soumis à des restrictions supplémentaires, ils ne doivent pas tomber sous le concept d’un légionnaire.

Le comité du football professionnel propose de passer à la nouvelle configuration de la limite dans un délai de trois de transfert de fenêtres. Un commentaire officiel de représentants de la RFS sur ce point n’a pu être obtenu.

Le comité exécutif de l’EURO, la réunion qui a lieu le 25 décembre à la Maison du football, examinera l’approbation d’un plan de mise en œuvre en 2018 de la stratégie de développement du football en RUSSIE jusqu’en 2030. Elle suppose l’approbation d’un certain nombre de mesures qui vise à protéger les joueurs du cru. La limite sur un légionnaire russe de football.