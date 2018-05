Le comité Совфеда des affaires étrangères a soutenu la loi sur контрсанкциях

MOSCOU, 28 mai. /TASS/. Le comité du Conseil de la Fédération des affaires étrangères a soutenu et a recommandé à la chambre haute du parlement d’approuver la loi sur la контрсанкциях à l’égard des états-UNIS et d’autres hostiles des états.

Le document devrait être examiné à la séance plénière de mercredi.

Le chef du comité de Konstantin Kossatchev, lors de l’examen de la loi a noté que, dans sa forme première initiative avait donné lieu à de nombreuses questions qui ont été éliminés lors de l’examen en deuxième lecture. « Ces recommandations, que nous avons formulé dans l’avis de notre comité ont été pris en compte dans les amendements qui ont été apportés dans le projet de loi dans la procédure de la deuxième lecture. À notre avis, il répond aux intérêts de la fédération de RUSSIE et doit être sans aucun doute soutenu par le Conseil de la Fédération », a déclaré lundi à moscou.

La douma a adopté une loi en troisième lecture, le 22 mai. Selon l’initiative, le gouvernement de la décision du président de la fédération de RUSSIE est en droit de saisir les différentes contre-mesures, qui ne doivent être indispensables à la vie des produits, les analogues qui ne sont pas fabriqués en Russie et dans d’autres pays. Les décisions peuvent également être prises par le président sur la base des propositions du Conseil de sécurité de la fédération de RUSSIE. Dans le même temps, dans le cas de l’élimination des circonstances qui ont servi la cause de l’introduction de la контрсанкций, le gouvernement annule les mesures (lutte contre).

Le document a été initié par un groupe de députés dirigée par le président de la chambre basse du parlement Vyatcheslav Володиным.

Un document révisé

À la deuxième lecture du projet de loi à la Douma d’etat de texte a été supprimée la mention des industries spécifiques, des biens et des services, et la liste des possibles de la riposte réduit de 16 à 6. Контрсанкции peuvent être hostiles à l’égard de pays et d’organisations relevant de la compétence de ces pays, directement ou indirectement contrôlées par ces états ou affiliés avec eux, les fonctionnaires et les citoyens de ces pays.

Les entreprises des états-UNIS ou d’autres hostiles des états étrangers sera interdit de participer dans les contrats de marchés publics et de la privatisation des biens nationaux, la même interdiction sera en vigueur pour les sociétés directement ou indirectement contrôlées par les états ou affiliés avec eux. Adoptée en première lecture de la révision du projet de loi prévoyait la possibilité d’imposer des limites pour les entreprises russes, si les étrangers possèdent 25% et plus de leur capital. Ces entreprises, en particulier, risquent de perdre la possibilité de participer à la passation des marchés de l’etat et des municipalités et de la privatisation. En deuxième lecture, cette règle dans le projet de loi est exclue.

En outre, le cabinet des ministres sera en droit de résilier ou de suspendre la coopération internationale hostiles des états étrangers, ainsi qu’avec les organisations relevant de leur juridiction, soit directement ou indirectement contrôlées par les états ou affiliés avec eux.

Le gouvernement resteront également le pouvoir d’interdire ou de restreindre l’importation et l’exportation de produits ou de matières premières des états-UNIS et d’autres pays hostiles. Les mesures de lutte contre les sanctions ne touchera pas les marchandises qui peuvent être importées des citoyens de la fédération de RUSSIE ou par des ressortissants étrangers pour un usage personnel.

Prévoit que la loi entrera en vigueur le jour de la publication officielle.

Précédemment président Совфеда Valentina Matvienko a déclaré que la version finale de la loi sur контрсанкциях personne ne génère des alarmes. Selon elle, ce document a été nécessaire en cas de besoin de donner sensible à la réponse des pays qui imposent des restrictions contre la fédération de RUSSIE.