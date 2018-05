« Le complexe de la course et l’ouverture du nouveau théâtre ont donné le début de saison estivale à Sotchi

SOTCHI, le 26 mai. /TASS/. Plus de 30 mille habitants de Sotchi et les touristes sont devenus les invités de la fête, la cérémonie d’ouverture estivale de la saison des fêtes-2018 dans la ville. Le début de fte manifestations samedi pour la première fois, a donné le « Complexe de la course d’un mile de la rivière de Sotchi, qui a réuni près de 400 athlètes amateurs de 5 à 75 ans, le correspondant transmet TASS.

« La solution pour la première fois à ouvrir la traditionnelle fête d’été de la ville de course sur le mile, il était pas par hasard. Sotchi – capitale olympique, la ville accueillant des matches de la coupe du monde de football. Les citadins se développe l’intérêt pour le sport, chaque année, nous célébrons la croissance des adeptes de mode de vie sain. Aujourd’hui à Sotchi 25 urbaines, les écoles, les quatre de la valeur limite du centre et de gymnastique centre pour personnes handicapées de la santé », – a déclaré le TASS, le directeur du département municipal de l’éducation physique et du sport, Sergueï Пилосян.

La grande majorité des participants de la course des enfants et des adolescents. Пилосян a rappelé que le sport à Sotchi s’occupe de plus de 21 mille élèves, plus de 1,5 mille, dont les gagnants et les gagnants internationales, nationales et régionales de la compétition. « Sotchi – l’une des villes les plus sportives de la Russie, et aujourd’hui nous le voyons sur le « Complexe de la course », – a déclaré le directeur du département.

Cette année la fête d’ouverture de la saison se déroule dans le nouveau format, car la ville se prépare à accueillir la coupe du monde de football. L’ancienne il y avait seulement une atmosphère exceptionnelle sincère, chaleureux et accueillant.

« Du carnaval, qui a déjà quatre années consécutives heureux concernent les gens de sotchi et des invités, cette année n’a pas. Cela est dû aux préparatifs de la coupe du monde. Pour cette raison, la scène principale, sur laquelle a eu lieu le concert a ne se trouve pas sur le Sud de la jetée морпорта, et sur la place de l’Art », – TASS a rapporté le vice-chef de la ville, Irina Романец.

Sur la place de la bibliothèque Pouchkine les citadins et les visiteurs-les poètes de différentes régions russes des poèmes. Dans Черешневом le jardin pour les familles avec enfants, ont organisé интеркатив studio « pêle-mêle », l’intervention d’un magicien, une classe de maître de dessin à l’eau. Un point d’attraction pour les jeunes est devenu la place du Pavillon d’origine фотозонами et флешмобами.

« Spa samedi » pour les personnes

Sur la place de la Musique dans la salle de l’orgue et de musique de chambre avec le nom Alice Дебольской organisé un concert sans la scène et les coulisses. Pour des centaines de spectateurs chaises installé directement sur le trottoir, le parfum de зрительниц dans les robes de soirée s’est mélangée à l’odeur de la floraison des roses, du jasmin et de la glycine. Le jour de l’ouverture de la saison estivale, l’artiste émérite de Russie Tatiana Остудина et soliste de la philharmonie de sotchi Boris Айрапетов préparé un spécial complexe répertoire soviétique classique, qui a été populaire à Sotchi il y a 40 ans et sonnait sur le festival « Red carnation ».

« Sotchi a toujours été une ville de la fête. Et aujourd’hui, de bonnes chansons de la vieille Sotchi sonnent tout aussi frais, parfait et inoubliable », dit – TASS, le directeur de la philharmonie de sotchi Valeria Анфиногенова.

Elle a rappelé que pendant la saison estivale, les équipes créatives et les solistes de la philharmonie de sotchi agissent sur les lieux publics de la ville dans le cadre de la « Villégiature sabbats ».

« Pour les vacanciers gratuit pour donner des concerts de l’ensemble de la chanson « Tout », песенно-ensemble instrumental « Koudrine », la troupe de danse « Tants-Artère », le quatuor d’instruments folkloriques « Sotchi-Surprise » et d’autres. L’intervention peut annuler le mauvais temps que l’été à Sotchi, un phénomène extrêmement rare », a conclu Анфиногенова.

De la République à Митяева

Le soir, sur le traditionnel pour sotchi des bardes de la place du monument de Vladimir Vyssotski a eu lieu le concert des auteurs-interprètes. Son hymne est la chanson Oleg Митяева « Sotchi », que les membres du club de la chanson d’auteur de la station chantèrent en chœur à la demande du public trois fois. Catherine Дышекова a chanté la chanson « Ville de rêve » sur des poèmes de sotchi la poétesse Tatiana Кувичинской, qui a immédiatement repris par les hôtes de la fête – un groupe de touristes de Voronej.

« Les membres de notre club écrivent des chansons de Sotchi, qui emmènent les touristes alors que la musique de souvenir de vacances », avouait – TASS chef du club de la chanson d’auteur de Sotchi Natalia Klimenko.

La fête pour les amateurs de la

Le principal événement de la soirée festive a été l’ouverture à Sotchi le premier professionnel du théâtre. Avant cela, la station n’a jamais été sa une compagnie de théâtre. Le nouveau théâtre de Sotchi a présenté sa première première – « le Seul héritier » est la dernière pièce de théâtre français, le dramaturge Jean François Реньяра, écrit en 1707, et n’a pas perdu de sa pertinence aujourd’hui.

« Sotchi doit avoir sa troupe, fier de lui. Le théâtre dramatique doit devenir le point culminant de la station. Nous espérons que nous serons en mesure de surprendre les spectateurs – curistes – productions originales. Dans nos prochains projets, d’organiser à Sotchi, le festival de théâtre des petites villes de la Russie », – a dit TASS directeur et directeur artistique du théâtre Alexandre Лухин.

Précédemment rapporté que d’ici la fin 2017, la ville de Sotchi a pris 6 millions de 375 milliers de touristes, la charge moyenne de la plaque de recherche était de 78% (pour la période d’été de 89%). En 2018, les autorités de la station comptent pas moins un indicateur. De janvier à avril de Sotchi, qui ont déjà pris de l’ordre de 1,3 millions de vacanciers.