MOSCOU, le 3 mars. /TASS/. Le compositeur français Michel Legrand samedi donnera un concert avec l’orchestre symphonique de Concord Orchestra sur la scène du palais d’Etat du Kremlin (GCD). Sur cela ont communiqu dans le service de presse de moscou du site.

« Soixante-dix musiciens de l’orchestre symphonique de Concord Orchestra et le légendaire maître de créeront un débit impressionnant de sentiments, d’entrer littéralement dans chaque auditeur. Fait notable: pour ce concert permanent éminent chef d’orchestre de l’orchestre de l’italien Fabio Пирола cédera sa console grand français. En ce jour lui-même le maestro Michel Legrand sera menée par l’orchestre », ont souligné les organisateurs, ajoutant que Legrand sera également dans le rôle d’un pianiste et chanteur.

À l’accueil de la fédération de la scène Legrand sortira avec le programme « Шербурские parapluies » – homonyme légendaire киномюзиклу de 1964, qui a apporté le compositeur de renommée mondiale. « Sonneront les plus célèbres de ses propres œuvres, de la musique, de l’initiation grands morceaux du cinéma français, ainsi que диве films américains Barbara Streisand », – dit le service de presse du GCD.

Michel Jean Legrand – français est un compositeur, pianiste, chef d’orchestre et chanteur. Vainqueur de trois prix « Oscar »: pour la meilleure chanson (du film « l’affaire Thomas Crown »), pour la meilleure bande originale (peinture de « un Été 42 »), de la meilleure écriture de chansons au film (« Йентл »).

En outre, au cours de sa carrière Legrand a été décerné à cinq Grammy awards et un golden globes. Le compositeur a écrit plus de 200 chansons pour le cinéma et la télévision des films, de plusieurs comédies musicales. Dans sa discographie de plus de 100 albums.