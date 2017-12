Le compte Assange est réapparue dans Twitter

Fondateur de l’organisation WikiLeaks, Julian Assange

© EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

TASS, le 25 décembre. Le compte le fondateur de WikiLeaks Julian Assange dans Twitter, absente de microblog dans la nuit de lundi à nouveau disponible.

Sur la base des données de l’archive Twitter les experts de la ressource réseau Gizmodo précédemment établi que le compte Assange a été supprimé entre 03:00 et 04:00 gmt lundi. Lorsque vous essayez d’aller sur la page indiqué que sa n’existe pas. On ne sait pas exactement qui a supprimé le compte – support de réseau Twitter, Assange lui-même ou les pirates. Les experts de Twitter sont enclins à croire que Assange lui-même supprimé mon compte.

Après la restauration, l’accès à votre compte Assange a déjà fait dans plusieurs publications, dont le premier a été posté à 17:41 gmt, mais n’a pas expliqué à eux, les raisons de la disparition de votre compte de réseau social.

Des commentaires spécifiques à propos de l’incident n’ont été signalés et de la part de WikiLeaks, mais au bout d’un certain temps après le retour de votre compte Assange Twitter dans le microblog l’organisation elle-même est apparu le message suivant: « Malgré l’étrangeté de la part de la MARINE des états-UNIS (il s’agit d’un erronée publiée au journal officiel le compte de la MARINE des états-UNIS de poste avec le texte « Джуллиан Assange ») et Twitter, ainsi que de la surveillance renforcée, la position de Julian Assange à l’ambassade reste le même – il est aiguisée, sans inculpation, ce qui perturbe les deux décisions de l’ONU, exigeant des autorités du royaume-Uni de le libérer ».

La publication dans le Twitter de la MARINE des états-UNIS

Pris entre guillemets le nom Assange est apparu dans le Twitter de la MARINE des états-UNIS plus tôt lundi, peu de temps, le poste a été supprimé. Dans la MARINE de l’incident a expliqué au hasard: en appuyant sur les touches. « Involontaire post a été publié sur quelques secondes, après quoi il a été rapidement supprimée par le même utilisateur autorisé de l’ [carte]. Aléatoire tweet a été placé dans un temps standard de surveillance de la tendance des sujets », – a déclaré dans un message publié sur Twitter la MARINE des états-UNIS.