MOSCOU, 24 décembre. /Corr. TASS Eugène de Markov/. Fête du nouvel an concert du groupe d’art « turetsky » vendu a eu lieu ce dimanche sur la scène du Palais d’Etat du Kremlin. À la veille de noël et la veille du Nouvel an environ 6 mille spectateurs venus écouter les célèbres chansons d’hiver. Le collectif de la célèbre combinaison de певческих votes, c’est, selon le fondateur et le directeur artistique du groupe d’art Michel Turque, attire le spectateur a déjà 27 ans.

« Nous avons déjà, il me semble, depuis longtemps tous surpris, et aujourd’hui nous n’assumons les gens de bonne humeur, dit le Turc aux journalistes avant le concert. – Nous avons pensé avec le programme, ce qui augmente le degré de l’humeur dans la salle de zéro cycle, quand les gens viennent fatigués de la fin de l’année, incompréhensible, de la météo, avant le nouvel an reste de la semaine, beaucoup de choses à faire. À partir de cette humeur nous affichons les gens dans un état мурашкового un délice et une vraie fête ».

Selon lui, la collectivité peut pas les atteindre, grâce à la « musique de l’attaque » – variété de genres musicaux, du classique au rock, de la chanson à du folklore, de la comédie musicale à l’opérette, et avec l’aide de décors colorés, de la danse et de la musique surprises. De l’aveu de Turc, de son art, le groupe est le seul dans le monde de la danse chorale, c’est pourquoi les artistes sont obligés de « mettre sur la balance et de la forcer à faire une chorégraphie ».

Aujourd’hui, le chœur appelé le record de popularité sur son compte jusqu’à 200 sorties sur scène chaque année, et environ 3000 recueillies salles combles. Le répertoire compte des centaines de morceaux. « Turetsky » tire les œuvres ne sont pas moins de 10 langues, une partie d’entre eux – a cappella.

Palette musicale

Le sapin de noël sur la scène métal, de forme, de cerfs, de la tempête de neige à partir de flocons de neige, des maquettes d’arbres, couverts en argent de la peinture, l’écran interactif avec le nouvel an des visuels, – ces éléments de décor avec le début du concert a plongé les spectateurs dans l’atmosphère de la venue de la fête. Un programme de concert a commencé avec l’exécution de la célèbre chanson de la chorale de la « Nouvelle année ». Dans le même temps, dans la salle est sorti du Père Noël avec un sac, à partir de laquelle sortait des cadeaux pour les spectateurs voisins rangs de l’orchestre.

Sonnait déjà connus du nouvel an de la chanson « de la Chorale Turc » – Stile Nacht, « Ave Maria », « Trois cheval blanc », ainsi que la première a été réalisée par la composition « Tu es si douce ». Dans le concert inclus et spécial « les souvenirs », qui justifiaient que ce jour-là, à la veille de noël. Parmi eux, des fragments de culte catholique, sonneries, venus avec des scènes de broadway, des chansons en allemand, en espagnol et en italien, les célèbres chants de noël, ainsi que la présente slave carol en langue biélorusse.

L’année à venir sur le calendrier de l’est – l’année du chien, par conséquent, la chanson « Mon chiot » jeune fille Turque Beata a chanté avec le chien – самоедской лайкой que sorti sur la scène sous les applaudissements du public. Cette chanson, de l’aveu de Michel, il a chanté depuis plus de 40 ans, étudiant en Choral école. Свешникова. La décoration de la soirée a été l’équipe féminine Turque de SOPRANO, qui a chanté des chansons de « l’Hiver », « Neige-neige », « l’album the resistance ».

Le zeste de la soirée

Avec accompagnement de piano dans une robe étincelante d’or et d’argent, la fille de Michel Turc Emmanuel a chanté une chanson de Tchaïkovski, « Lullaby ». En novembre, elle a joué dans l’Opéra de Leipzig le bal, et aujourd’hui, au moins la huitième fois, a chanté sur la scène du Kremlin. Dans une interview avec TASS avant d’entrer en scène, elle m’a dit qu’très inquiet, malgré la répétition.

« Aujourd’hui, je ressens très fortement, parce que je vais chanter très sérieuse de l’œuvre. Difficile de chanter parfaitement la chanson de ce grand compositeur, à cause de cela j’ai peur d’oublier des mots, en premier lieu. Je n’ai même pas peur de rien, en outre, pour oublier les mots », raconte Emmanuelle. Selon elle, malgré les expériences, la scène est « une sensation incroyable ».

Le groupe à la fin de la soirée a chanté l’hymne de la Russie. Шеститысячный la salle du Kremlin de la salle a chanté avec le collectif debout. Le prochain concert aura lieu le 30 décembre, puis le 24 février 2018.