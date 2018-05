© Viacheslav Prokofiev/TASS

LISBONNE, le 7 mai. /Corr. TASS Anastasia Силкина/. International le concours « Eurovision » le dimanche soir, a officiellement lancé à Lisbonne, capitale du Portugal, le correspondant transmet TASS. Traditionnellement, le tapis rouge a remplacé le bleu – la couleur de la rivière du Tage, sur le front de mer de laquelle a eu lieu l’ouverture, ainsi que l’océan, qui est devenu le thème principal de la 63e édition de ce concours.

Assister à la cérémonie au Musée de l’art, de l’architecture et de la technologie (Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, MAAT) arrivées des délégations de tous les 43 pays membres de la compétition – selon la devise actuelle de la revue « All Aboard! » (« Tous à bord! »).

Chanteur russe Philippe qui prend en charge cette année, le groupe DoReDos de la Moldavie, a interprété la couleur de la piste d’ouverture, en conformité avec son nouveau hit « Couleur de l’humeur bleu ». « Le portugal est prête à rencontrer Philip Kirkorov. Couleur de l’humeur bleu – напел artiste. – C’est долетело même au Portugal! »

L’un des premiers sur la piste a pris la délégation de l’Azerbaïdjan. Représentante de ce pays, Aysel, à donner le départ concurrentiel épreuves selon les résultats du tirage au sort de la chanteuse ouvrira la première demi-finale. « Franchement, au début j’ai été ennuyée, parce que c’est une très grande responsabilité. Mais tout a son bon côté: je déteste attendre », raconte avec TASS Aysel.

Les questions les plus populaires des journalistes étrangers représentante de la Russie au concours de Julia samoylova concernaient son terrier Тимошки, avec qui elle s’est rendue à l’ouverture. « A demandé à propos de la chanson, ainsi que Тимошку », raconte-elle avec la russie et la presse. Le chef de la délégation, le principal producteur de musique et de divertissement de la Première chaîne Yuri Аксюта ai remarqué que les russes acceptent de Lisbonne « très propre ».

Environ quatre heures dû aux journalistes de s’attendre à la file d’attente d’Alexander rybak, qui après le succès en 2009 à Moscou a été choisi à nouveau pour représenter la Norvège. « Il y a neuf ans de ma chanson (Fairytale) a été de l’amour. Et cette fois ma promesse d’élèves à l’autre: de la confiance, même dans le plus petit son idée », a expliqué le chanteur de la décision de revenir sur le concours.

Le début de la compétition

Déjà mardi, le 8 mai, la participation de dix-neuf participants de la première demi-finale il doit entrer dans l’arène Altice dans le Parc des Nations. La deuxième demi-finale, dans lequel la russe Julia Samoilova sortira sous le sixième numéro, se tiendra le 10 mai, et la finale le 12 mai.