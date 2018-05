Le concours Reine Elisabeth: un vrai tremplin pour Jodie Devos

Quatre ans après sa superbe deuxième place au concours Reine Elisabeth de chant, nous retrouvons Jodie Devos à l’Opéra comique de Paris. Une véritable institution depuis trois siècles, et sa deuxième maison depuis 2014.

La nonne sanglante

La jeune soprano belge y prépare La Nonne Sanglante, un opéra de Charles Gounod qui était tombé dans l’oubli, mais que la grande maison a décidé de ressusciter.

« On retrouve vraiment la beauté de l’écriture de Gounod et ses airs pour ténors qui sont absolument fabuleux », nous confie Jodie Devos, « et moi j’ai la chance d’avoir de très beaux airs aussi qui sont extrêmement riches en harmonie et en poésie ».









L’Opéra comique, une véritable institution à Paris depuis 1714 – © Sarah Heinderyckx

Les portes se sont ouvertes après le concours

Ces dernières années, Jodie Devos enchaîne les productions. À Paris, mais aussi à l’Opéra de Djijon, Caen, Montpellier ou encore sur la scène liégeoise de l’Opéra Royal de Wallonie où elle interprétait Susanna dans les Noces de Figaro en avril dernier. Une carrière qui s’est accélérée depuis le concours Reine Elisabeth.

« Ça été un véritable tremplin, les portes se sont ouvertes après le concours », explique la jeune femme, « J’ai rencontré un agent qui m’a fait auditionné dans différentes maisons d’opéra. J’ai l’impression que depuis le concours, ma marge de progression a été immense, et je ne suis encore qu’à la moitié ou au quart du chemin que je peux faire en tant qu’artiste ».









La salle de l’Opéra comique, un lieu chargé d’histoire – © Sarah Heinderyckx

L’Opéra comique : un lieu mythique

Dans la salle mythique de l’Opéra comique, Jodie se sent chez elle. La Nonne Sanglante sera déjà sa cinquième production dans ce lieu chargé d’histoire.

« C’est ici que Carmen a été créé, que la polémique de la Première de Carmen a été vécue », raconte la chanteuse, « C’était dans ces lieux que les gens ont détesté alors que maintenant c’est un des opéras les plus joués au monde. Donc c’est assez émouvant, je pense que c’est une chance inouïe de pouvoir chanter dans ces lieux ».









Paris, la ville d’adoption de Jodie Devos – © Sarah Heinderyckx

Parisienne

C’est à Paris que la jeune femme originaire de Neufchâteau vit à présent ses rêves… La ville Lumière où plusieurs contrats l’engagent déjà à l’opéra dans les années à venir. Mais de nombreux autres projets sont en cours dont un disque qui sera enregistré à Munich avec des airs d’Offenbach pour célébrer le bicentenaire du compositeur français.