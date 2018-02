Le congrès de l’UEFA a rejeté la demande d’entrée dans les membres de l’organisation de l’île de Jersey

Le président de l’UEFA Aleksandar Чеферин

© EPA-EFE/SALVATORE DI NOLFI

BRATISLAVA, le 26 février. /TASS/. Le congrès de l’Union des associations européennes de football (UEFA) a voté contre la demande d’adhésion des membres de l’organisation de l’association de Football Jersey (JFA). Ce sujet a déclaré le président de l’UEFA Aleksandar Чеферин au congrès de l’organisation à Bratislava.

JFA a exprimé le désir de quitter la composition de l’association de Football de l’Angleterre et de se joindre à l’UEFA et à une association en décembre 2015. En septembre 2016, l’UEFA a publié la décision, l’informant de la JFA, que sa déclaration a été discuté par le comité exécutif de l’organisation, mais n’avait pas été soumise au vote du congrès. JFA a fait appel de cette décision au tribunal arbitral du Sport de Lausanne (TAS), qui a accueilli en juin 2017.

Lors de la réunion du congrès à Bratislava, d’abord un mot fourni au président de la JFA Phil Austin. « Si nous n’allons pas consister dans votre organisation, la qualité de notre football peut venir dans un état terrible. La tâche de l’UEFA est le développement du football, nous allons donc développer le football ensemble. Football pour tous, et nous vous demandons de faire partie de votre organisation », dit-il en particulier.

49 membres de l’organisation ont voté contre la candidature de Jersey, 1 membre s’est abstenu. « Nous n’allons pas chercher ceux qui n’ont pas levé de la carte (organisation est composée de 55 membres env. TASS), mais je peux dire que la majorité a voté pour l’abandon », a souligné le Чеферин. « Jersey ne peut pas être considérée comme un état indépendant, par conséquent, la demande de Jersey n’est pas conforme à la charte de l’UEFA. Oui, nous sommes prêts à développer le football, mais nous devons agir dans le cadre de la charte », a ajouté le président de l’UEFA.

Jersey est une île dans le détroit de La Manche, le plus important dans la composition des îles anglo-Normandes, dont la population est d’environ 100 millions de personnes. L’île est une possession de la couronne du royaume-Uni. Parmi partiellement indépendants et partiellement reconnus des états dans la composition de l’UEFA, composé de Gibraltar et du Kosovo, structures qui pour la première fois ont participé à un tournoi de qualification à la coupe du monde en 2018, ainsi que les îles Féroé.