Le congrès juif européen tiendra la Journée de la mémoire de la Shoah au Parlement européen

BRUXELLES, le 23 janvier. /TASS/. Le congrès juif européen (EEK) à l’environnement tiendra au Parlement européen (PE) cérémonie à la mémoire des victimes de l’Holocauste.

À la cérémonie réunira président du parlement européen Antonio Tajani, le président de la Knesset d’Israël Yuli Edelstein, les députés, les chefs des communautés juives européennes, les grands rabbins pays de l’UE, les anciens prisonniers des camps de concentration et les gens, les survivants de l’Holocauste, des personnalités de la culture et de l’art de l’Europe et Israël.

« Les européens ont une responsabilité particulière pour la préservation de la mémoire de ce qu’ont fait ou ont commis leurs ancêtres, – a rappelé dans une interview avec le journaliste TASS président de l’EJC Vyacheslav Moshe Kantor. – L’union européenne a été créé à partir des lieux après l’incendie de la guerre, c’est la nouvelle Europe, dans laquelle les juifs puissent vivre ».

Comme l’ont souligné le service de presse de l’EJC, « le but de l’événement, qui se tiendra dans le cadre du personnel le haut patronage du président du Parlement, – d’honorer la mémoire de toutes les victimes de l’Holocauste et de transmettre à l’vivant générations, combien il est important de connaître et de se rappeler le passé pour empêcher la répétition d’une tragédie similaire à l’avenir, de prévenir la propagation du néo-nazisme en Europe ».

Le congrès juif européen créé en 1986, et est le seul exécutif de l’autorité des communautés juives de toute l’Europe. EEK travaille avec les gouvernements nationaux, les institutions de l’UE et le Conseil de l’Europe, intègre et coordonne le travail de plus de 40 nationales des communautés juives d’Europe, comptant plus de 2 millions de juifs. L’organisation a son siège à Bruxelles.