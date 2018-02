Le conseil de l’ONU des droits de l’homme examinera la situation dans les trois dizaines de pays, dont l’Ukraine

GENÈVE, le 26 février. /TASS/. Le conseil de l’ONU sur les droits de l’homme (CDH) examinera, à l’ouverture lundi à Genève, à la 37e session de la situation en matière de droits et libertés dans plus de 30 pays, dont l’Ukraine, la Syrie, le Soudan du Sud, le Myanmar, le Burundi, la république du Yémen. Dans un délai de quatre semaines de travail, les délégations doivent tenir compte également des questions telles que la protection des enfants dans les conflits armés, les droits des personnes handicapées, la lutte contre le racisme et la discrimination raciale.

L’ouverture de la session sortiront le secrétaire général de l’ONU, António Гутерриш, président de la 72-ème session de l’Assemblée Générale Miroslav Лайчак et la haut-commissaire des NATIONS unies aux droits de l’homme Zeid ra’ad al-Hussein. Les représentants de plus de 100 états et des organisations internationales participeront à trois jours de discussions dans le cadre du Segment de haut niveau. Le matin du 28 février, prévue l’intervention du ministre des affaires étrangères de la Russie Sergueï Lavrov.

Un débat interactif sur l’Ukraine aura lieu le 21 mars. Le 13 mars est prévue le dialogue avec la commission d’enquête sur les violations des droits et libertés de la Syrie, et le 19 mars au centre de l’attention des délégations sera la situation dans les territoires occupés par Israël dans les territoires palestiniens.

Comme le dit le journaliste TASS représentant permanent de la fédération de RUSSIE auprès des NATIONS unies et des autres organisations internationales à Genève, Gennady Гатилов, est prévue la réunion-débat de haut niveau dans le cadre du 70 anniversaire de la déclaration Universelle des droits de l’homme et le 25e anniversaire de la déclaration et du Programme d’action. « En outre, l’ajouterons à notre traditionnelle de la résolution « l’Intégrité du système judiciaire », dans lequel est condamné arbitraire de la détention sans accès à la justice. Malheureusement, certains pays, principalement les Etats-Unis, cette pratique jusqu’à présent », a souligné le diplomate.

Dans l’interaction de la russie et de la société civile sur les champs de la session du CDH sera organisé plusieurs activités. C’est, en particulier, une exposition de photos consacrée aux réalisations russes des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite, la conférence de l’Ukraine et de l’irrecevabilité de la falsification de l’histoire, a déclaré le chef de l’ambassade russe.

CDH – un organe intergouvernemental du système des NATIONS unies. Il a été créé en 2006, le remplaçant de la Commission des droits de l’homme, qui est souvent critiqué par les préjugés. Le Conseil est composé de 47 états, dont chacun est élu à la majorité des membres de l’Assemblée générale de l’ONU en direct au scrutin secret. La russie n’est actuellement pas membre du CDH.