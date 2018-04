Le Conseil européen de la recherche investit 650 millions dans des projets innovants

Le Conseil européen de la recherche (CER, European Research Council) va investir 650 millions d’euros dans des projets de recherche innovants, annonce vendredi l’organe dans un communiqué. Ces subventions, parties intégrantes du programme de recherche et de développement de l’Union européenne ‘Horizon 2020’, permettront de financer 269 chercheurs à travers l’Europe, notamment 8 Belges.

Différents domaines de recherche

Couvrant tous les domaines de recherche, les dossiers sélectionnés porteront notamment sur l’utilisation de câbles de communication sous-marins dans les systèmes d’alerte sismique (projet français), sur l’étude des causes et conséquences de l’hostilité électorale (Grand-Bretagne) ou encore sur l’impact de la pollution de l’air sur le développement du cerveau des bébés (Espagne).

Parmi les 27 nationalités représentées, les Britanniques se démarquent avec 50 chercheurs financés, devant les Allemands (40), les Français (29) et les Espagnols (18). Huit Belges seront également soutenus: quatre de la Katholieke Universiteit Leuven (KUL), un de l’Université catholique de Louvain (UCL), un de la Vrije Universiteit Brussel (VUB), un de l’Université de Gand et un de l’Institut flamand de biotechnlologie.

Les bénéficiaires développeront leurs projets au sein d’universités et de centres de recherche implantés dans 20 pays de l’Espace européen de la recherche, principalement au Royaume-Uni (66 subventions), en Allemagne (42) et en France (34). Plus de 70% des recherches financées par le Conseil européen de la recherche ont conduit à des découvertes et à des avancées scientifiques majeures, pointe le professeur Jean-Pierre Bourguignon, président du CER, sur base de statistiques récentes.

« Le système de subventions avancées du CER soutient depuis 2007 des chefs de recherche exceptionnels et reconnus », souligne pour sa part le Commissaire européen à la Recherche, la Science et l’Innovation Carlos Moedas. « Il illustre parfaitement comment les financements de l’UE peuvent aider à repousser les frontières en matière de connaissance scientifique, en fournissant les ressources nécessaires pour poursuivre des projets innovants et à haut risque, et assurer la compétitivité mondiale de l’Europe. »