Le conseil international des associations de football a reconnu le succès de l’expérience avec видеоповторами

Видеоарбитры à l’aide du système VAR расматривают controversée de l’épisode lors d’un match

© EPA-EFE/Andres Cristaldo

TASS, le 22 janvier. L’international football association board (IFAB), responsable de la modification des règles du jeu, a reconnu les résultats de l’expérience à l’aide d’un système видеопомощи des arbitres (VAR) positifs et encourageants. Ce sujet communique le service de presse de l’organisation.

Lundi à Zurich passé annuelle d’entreprise-rencontre IFAB, sous la présidence du secrétaire général adjoint de la fédération Internationale de football (FIFA) Zvonimir Бобана. La réunion a discuté d’un large éventail de questions importantes liées au développement du football et à l’amélioration de la qualité et de l’équité des jeux. Le principal sujet de discussion a été une expérience utilisant le système de VAR, qui a été utilisée dans 20 différents tournois dans le monde entier au cours des deux dernières années. Un rapport détaillé sur l’utilisation de видеоповторов a été préparé Левенским l’université catholique.

Précédemment directeur commercial de la FIFA Philippe Le Floc a déclaré que VAR précisément pour être utilisé à la coupe du monde 2018 en Russie, et la FIFA est déjà en pourparlers avec des entreprises technologiques, qui veulent devenir des sponsors de la FIFA en matière technologique de la partie de football.

D’affaires de la rencontre les membres de l’IFAB est minutieusement examiné et évalué les questions soulevées et les offres avant de donner des recommandations à leur sujet, à la veille de la réunion annuelle de l’organisation. 3 mars à Zurich, sous la présidence du président de la FIFA Gianni Infantino se tiendra assemblée générale annuelle de l’IFAB. Elle sera prise la décision finale sur le système de VAR.

Selon le rapport, le système de VAR utilisé, en 804 matches officiels et à 700 matchs amicaux ou des salles d’exposition matches, mais parce que ces jeux ne sont pas comparables avec соревновательными jeux, les résultats de l’utilisation de la VAR ne sont pas inclus dans le rapport. Dans 56,9% des cas, les juges ont recours à видеоповторам dans les situations de buts ou de nomination/неназначением de tirs au but, et dans 42,3% des cas avec l’affichage de carton rouge au botteur. En moyenne, VAR est utilisé cinq fois par match, mais la plupart de ces cas se déroulent sans arrêt de jeu. En moyenne un aperçu de la recopie vidéo est dépensé 20 secondes, une grande partie de l’utilisation de la VAR est rapide, jusqu’à ce que le jeu continue, ou dans une pause dans un match, par exemple, une célébration de buts, n’ont donc aucun impact sur le cours du jeu.

Note que dans 93% des cas de recopie vidéo confirme la décision des juges, adoptée sur le terrain. Et la précision de la solution à l’aide de la VAR atteint 98,9% (cent pour cent de précision impossible à atteindre en raison de facteurs humains). L’influence décisive de l’видеоповторы aidé dans 8% des matches, et 24% des matches système a contribué à modifier initialement la mauvaise décision de l’arbitre. Dans 68,8% des matches les juges n’ont pas recours à l’utilisation de la VAR, et seulement 5,2% des matchs, les arbitres ont utilisé plus d’une fois.