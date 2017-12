MOSCOU, 23 décembre. /TASS/. Le conseil supérieur de la « Russie unie » a élaboré une norme unique de bien-être des citoyens, garanti par l’état, a déclaré le président du parti de l’autorité Boris Gryzlov, racontant l’issue de terminer le samedi congrès de russie unie.

« Grâce à un large débat et de la participation du conseil Supérieur de la communauté des experts, nous avons pu dégager un certain nombre d’initiatives clés, qui viendront compléter le programme du parti », a déclaré stratégies. Selon lui, cela est particulièrement vrai dans des conditions « objectives de la transition à la nouvelle technologique à la vie – à la nouvelle de l’industrialisation, de la nouvelle économie, les nouvelles technologies et les nouvelles normes de la vie ».

L’une des initiatives du conseil Supérieur de la est devenue « l’élaboration et l’établissement de la norme de bien-être conçu pour fournir une norme sociale de la vie des citoyens, garanti par l’état », a souligné Gryzlov. Également proposé d’étendre la possibilité de la coopération régionale, les mécanismes d’accroître l’intérêt des régions dans le développement économique, parmi lesquels la conservation, par les entités fédérées en une certaine proportion de l’accroissement des recettes fiscales.

« Dans la société, il existe aussi une demande sur la création de lieux de dialogue, d’échange d’expériences, la formation pour les fonctionnaires des collectivités locales et de la société civile, associée à la stimulation des initiatives civiles, de la formation des centres d’initiatives civiles, de l’extension des possibilités de participation des jeunes dans la vie publique », estime le chef du conseil Suprême du parti. Il a également dit que le conseil Supérieur de la russie unie travaille à la création de mécanismes et de terrains pour la mise en œuvre des programmes de coopération internationale visant à compenser le déficit de dialogue dans les conditions actuelles, de renforcer la réserve de la diplomatie.

Gryzlov a attiré l’attention, qu’un certain nombre d’initiatives ont constitué la base des travaux en cours du parti, y compris les séances de programmation de la commission. « Je tiens à noter que les travaux du conseil Supérieur de l’actualisation du programme du parti se poursuit dans la nouvelle année. Cette direction sera d’accompagner le conseil d’Experts du conseil Supérieur », – at-il conclu.

Sur le XVIIE congrès du parti « Russie Unie », le président de la fédération de RUSSIE Vladimir Poutine a prononcé un discours que le politique est déjà considérée comme la programmation. Il a marqué le chemin de poursuivre le développement du pays. Le chef de l’etat a déclaré la nécessité de travailler dans l’intérêt des habitants de la Russie, mais a appelé à russie unie n’est pas de donner des promesses irréalistes. Le congrès a également pris la chef du parti, le premier ministre de la fédération de RUSSIE Dmitri Medvedev, qui a promis de Poutine de soutenir le parti à l’élection présidentielle et a exprimé l’espoir de sa victoire absolue.