MOSCOU, le 6 mai. /TASS/. Le club de football CSKA moscou en match de la 29-ème tour du championnat de Russie sur son terrain a battu grossièrement tula « l’Arsenal » avec un score de 6:0 et a grimpé à la troisième place au classement. Lors de certaines dispositions de la dernière journée de championnat l’équipe de l’armée par l’intermédiaire de la qualification en tour de qualification, ou de la phase de groupes de la Ligue des champions.

Premier triplé Чалова dans la carrière pour aider le CSKA smash Arsenal dans un match de premier league

Si le CSKA dans le prochain match à domicile contre le actuellement « Anji » à marquer au moins un point, il garantit la participation au troisième tour de qualification de maître de l’eurocup. Allant maintenant à la quatrième place « Krasnodar » ne sera pas en mesure de contourner le club de moscou avec un résultat dans une maison de jeu avec казанским « le Rubis ». L’équipe de l’armée de monter sur la deuxième place et garantissent la participation à la phase de groupes de la Ligue des champions, si gagneront « Anji », et « Spartacus », ce qui entraîne le CSKA moscou d’un point de perdre des points en parallèle le match avec moscou « Dynamo ».

« Dynamo » est la neuvième place, et la lutte pour la sixième place du classement, ce qui peut donner à l’équipe pour l’europa league, si le vainqueur de la Coupe de la Russie ne recevra pas la licence de l’Union des associations européennes de football (UEFA). Dans la finale de la Coupe rencontreront les « Activités » de la région de Léningrad et représentant de la ligue nationale de Football (RÉPÉTITIONUNE) de koursk « avant-garde ». Auparavant, le président par intérim du président Russe de football (RFU), Alexandre Алаев dit TASS que тосненцы n’est certainement pas en mesure d’obtenir une licence de l’UEFA, parce que le retard de dépôt de la demande.

Aussi « la Dynamo », avec un scénario de résultats pour les six prochains matches du championnat de Russie peut descendre à la 13e place, avec l’équipe qui se trouve dans les jeux de barrage pour le maintien de l’enregistrement dans la Fédération de football de la premier league (premier league). Pour cela, vous devez « Anji » sur son terrain, le lundi perdu à грозненскому « Ахмату », « Rubis » et « Ufa » ont fait match nul, et dans le dernier tour du championnat russe « Krasnodar » a été la plus forte « Rubis », « Rostov » gagné à l’Oural », « Amkar » a battu « Achmat » et « Dynamo » en visite a perdu « Agattuso. Dans ce cas, les cinq clubs – « la Dynamo », « Rostov », « Oural », « Amkar » et « Rubis » – se sont de 37 points, et sur d’autres indicateurs de bleu et blanc restent le pire de ce cinq ans.

Aiguë de la lutte pour la survie

Exactement perdu la chance de participer à la Ligue des champions la saison prochaine de saint-pétersbourg « Zénith ». Après la victoire du CSKA au-dessus de « l’Arsenal » de saint-pétersbourg, ayant 50 points, ne pourront rattraper armée du club. Par conséquent, le « Zénith » pour la première fois depuis 10 ans, recevra la médaille russe du championnat.

Après les matchs de la 29-ème tour du championnat de la Russie dans le tableau aigu de la lutte pour la garantie de la préservation de résidence en premier league. En ce moment, les ligues exactement quitte seulement « SKA-Khabarovsk », ayant à l’actif, seulement 13 points. La 15e place, avec laquelle la deuxième commande est garanti tombe à RÉPÉTITIONUNE, peuvent prendre des « Activités » ou « Anji », avec 24 points. Cependant махачкалинцы ont un match en stock.

La bataille principale est de manque à la 13e place au classement. En plus de la « Dynamo », la probabilité de se trouver dans la zone des barrages ont « Oural », « Ruby », « Achmat », « Rostov » et « Amkar ». Par conséquent, un tour final du championnat de Russie deviendra pour ces équipes de principe.

Les matches de la finale du championnat de Russie auront lieu le 13 mai et commencent toutes à 14:00 gmt.

