Le CSKA doit récupérer un Arsenal de trois balles à la sortie de la demi-finale de l’europa League

MOSCOU, le 12 avril. /TASS/. Les footballeurs, le CSKA se tiendra jeudi le match retour des 1/4 de finale de la Ligue de l’Europe contre les anglais d’Arsenal. Ignashevich, vous devez récupérer le ballon trois – il y a une semaine à Londres, le CSKA a perdu avec un score de 1:4.

Le CSKA encore perdu en Angleterre et presque perdu la chance d’une demi-finale de la Ligue de l’Europe



L’équipe de l’armée restent le dernier représentant de la Russie dans le courant de la coupe d’europe de la saison, mais pour la poursuite de la lutte dans le Championnat d’Europe, l’équipe de Viktor Goncharenko besoin d’une victoire sur l’un des meilleurs clubs anglais. Mardi similaire exploit a été un succès à l’italienne « Rhum », qui, ayant perdu en visite à Barcelone, avec un score de 1:4, a réussi sur son terrain de marquer trois insensibles de la balle et atteindre les demi-finales de la Ligue des champions. Une victoire avec un score de 3:0 satisfait et le CSKA, comme déroute avec une différence de plus de quatre balles. Le club de londres peut même se permettre une défaite deux buts ou avec un score de 2:5, 3:6, etc.

À la différence de « Roms », qui a depuis longtemps perdu de chances de champion d’Italie, le CSKA conserve l’espoir de la russie le titre. Mais lundi, le CSKA sur son parcours a cédé dans le derby de la capitale « Dynamo » (1:2), et le carnet de commandes du leader de « Locomotive » est déjà à huit points. Dans le match avec le « Dynamo » de l’équipe de l’armée faiblement ont dans l’attaque et a commis des erreurs si les attaques des adversaires. En effet, dans le plein du football ont été punis par l’équipe de l’armée et à Londres, où plus de мастеровитые, les joueurs de « l’Arsenal » à chaque fois pêché, le CSKA des erreurs en défense.

Contre la « Dynamo » Goncharenko ai utilisé le schéma avec trois attaquants, où sur les flancs joué Витиньо et Ahmed Musa, le nominal de la saison avant le match Aller. Le succès de l’expérience n’a pas apporté le seul but est marqué gattuso Fiodor Чалов, quand Витиньо et Musa avait déjà quitté le terrain. Nigeria lors de cette ostensiblement refusé de serrer la main de l’entraîneur, qui a disputé son droit sur un banc.

Survenu l’épisode n’est pas quelque chose hors de l’ordinaire, a souligné le Sol. « Nous avons à Moussa normalement discuté, discuté de l’épisode. Le football, c’est l’émotion, et c’est normal que parfois ils перехлестывают », – a déclaré l’entraîneur.

Sans Fernández et Мхитаряна

Seulement en deuxième mi-temps est sorti et le seul buteur à Londres Alexandre Golovine. Selon le Sol, le jeudi ne pourra pas jouer seulement Mario Fernandes, qui jusqu’à la fin de la blessure n’a pas encore récupéré. Le biélorusse spécialiste ne considère que l’absence d’Arsenal milieu de terrain arménien Henri Мхитаряна impact sur le jeu de l’adversaire, dont le large banc.

Quarts de finale de l’Europe auront lieu à Lisbonne, à Marseille et à Salzbourg



Mekhitarian blessé dans le premier match avec le CSKA et sera en mesure de jouer à moins que dans la finale de l’europa League, qui est prévue pour le 16 mai à Lyon. Pour le club londonien de la victoire dans le Championnat d’Europe reste une dernière chance de revenir dans la Ligue des champions dans la premier league anglaise d’Arsenal, va à la sixième place, à la traîne de la quatrième de la couture sur 13 points. Dimanche, Arsenal a battu sur son terrain « Southampton » – 3:2, double-distingué de Danny Welbeck, une autre balle sur le compte n’est pas indiquée sur la Ligue de l’Europe габонского attaquant Pierre-Эмерика Обамеянга.

Selon le chef de l’entraîneur d’Arsenal, le français Arsène Wenger, son équipe, en dépit de l’avantage, il est nécessaire de vaincre et la deuxième manche. Lors de cette Wenger a remarqué que c’est seulement un quart de finale, et pour le bon discours en demi-finale et la finale, vous devez montrer une plus grande qualité de football.

RFS avertit fans

L’union russe de football (RFS) a averti les fans de « l’Arsenal », qu’ils ne doivent pas provoquer les fans de l’adversaire et à s’impliquer dans des conflits à Moscou. « Si les supporters anglais se rendre à Moscou regarder le football, il n’a rien à craindre. S’ils viennent et commencent à chercher l’aventure, alors il peut les trouver. En tenant compte des désirs des deux parties, le conflit peut éclater très facilement », a déclaré le TASS, le président du comité de la RFS de sécurité et de travailler avec les fans de Vladimir Markine.

Ce faisant, les fans et les élèves de football de l’école, le CSKA donnera aux fans d’Arsenal casquettes-toutes dans le cadre de la promotion de l’hospitalité « Gentlefan. French warm welcome ». Chapeaux peuvent avoir besoin de tous les amateurs de football – jeudi soir, la température peut descendre jusqu’à zéro degrés.

Le match aura lieu sur le « WEB-Scène » à Moscou, le début – 22:05 gmt. Le principal arbitre nommé Felix Цвайер de l’Allemagne.

Tirage au sort de la demi-finale de la Ligue phase de l’Europe se tiendra le vendredi à Nyon.