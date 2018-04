Le CSKA moscou et le Dynamo jouera le derby de la capitale du championnat de Russie de football

MOSCOU, le 9 avril. /TASS/. La rencontre entre le CSKA moscou et le Dynamo, qui se tiendra lundi, ferme le 25-ème tour du championnat de Russie de football.

Après la reprise du championnat en mars, les deux clubs vont sans défaite dans le tournoi. Et si l’actif de la « Dynamo » deux nuls en trois matchs, l’équipe de l’armée pour le même nombre de matches ont réussi à obtenir trois victoires. La dernière défaite en championnat bleu et blanc ont 24 novembre à la visite de la perm « Амкара » (1:2), le CSKA – 10 décembre au départ de moscou de « Spartacus » (0:3). Rouge et bleu avec 44 points occupent la troisième place, de la « Dynamo » de 27 points et 12-j’ai la position dans le classement.

Dans le passé, la tour de la « Dynamo » de la maison est parvenue à remporter voulu victoire sur неуступчивым Arsenal de Tula (2:1), et sur le compte du CSKA moscou la semaine dernière, deux matches. Dans le championnat national rouge et bleu pour la première fois depuis longtemps ont réussi à obtenir l’invité de la victoire sur le « Rostov » (2:1). Mais dans le milieu de la semaine, l’équipe de l’armée ont subi une lourde défaite de londres « Arsenal » dans le premier match de 1/4 de finale de l’europa League (1:4).

Match du premier tour du championnat de Russie contre le CSKA moscou « Dynamo » (0:0) mené sous la direction de Yuri Калитвинцева, qui, en octobre dernier de son poste d’entraîneur-chef a remplacé Dmitri Khokhlov. La rencontre dans le onze de départ) sur le terrain sont sortis immédiatement de quatre joueurs, qui sont maintenant également pas dans le club, le défenseur Sergei Терехов, le milieu de terrain de Khali Thiam et les attaquants Вандерсон et Фатос Beqiraj, et le leader de la « Dynamo » de Cyrille Panchenko a raté le match en raison d’une déchirure aux ligaments croisés du genou. À 28 ans, attaquant, qui, en mars est de retour dans les rangs, le prochain derby de moscou sera le premier jeu contre le monde dans le cadre de « Dynamo », où Panchenko passé c’est à partir du CSKA. Ce faisant, l’attaquant a joué une fois contre un blanc – bleu, prenant la parole pour le CSKA moscou, mais la victoire alors c’est une victoire dynamo (2:1).

L’histoire de l’enseignement en face à face de la confrontation de l’équipe ont passé entre eux 182 match. Par le nombre de victoires dynamo dépassent le monde seulement remporté un match de 66 65 51 jeu a été enregistré sur un résultat nul. Un arbitre en chef à la prochaine réunion sera Sergey Karasev, qui maîtrisera la quatrième dans la carrière d’un match entre le CSKA moscou et le Dynamo. Dans les trois premiers matchs Karasev a montré les joueurs des deux équipes de 12 cartons jaunes, dont 7 joueurs « Dynamo », coup de pied de pénalité arbitre de Moscou n’est pas prescrit.

Entraîneur du dynamo Khokhlov, étant un joueur de football, a agi dans la composition des deux équipes. Dmitri marqué deux fois dans la porte de la dynamo étant le milieu de terrain de monde et une fois distingué par le « Dynamo », frappant la porte du CSKA. Le match CSKA Dynamo » aura lieu sur le « SITE sur la Scène et commence à 19:30 gmt.

