Les fans du CSKA

© Sergey Bobylev/TASS

MOSCOU, le 13 mai. /TASS/. Fédération de football de la premier league (premier league) de la saison 2017/18 a pris fin dimanche matchs de la 30-ème tour. Le champion est devenu moscou « Locomotive » (60 points), vainqueur lui médailles d’or pour la tournée jusqu’à la fin du championnat, le deuxième est devenu le CSKA (58), dans le dernier tour contourné « le Spartak » (56) et le vainqueur une place en phase de groupes de la Ligue des champions.

La « locomotive » a remporté le championnat de la Russie pour la troisième fois. Auparavant, il n’en a rouge-vert, en 2002 et 2004. Avant la saison des « Locomotive » n’a pas été considéré comme un challenger sur le championnat. Parmi les favoris étaient le champion en titre de « Spartacus », le danemark, à l’intersaison, beaucoup d’argent sur les nouveaux joueurs « Zénith » et le plus stable, le club de la Russie des dernières années, le CSKA.

« La locomotive » a commencé la saison dans l’ombre de « Zenith », qui, en été l’air très puissant, et beaucoup d’avance envoyé des médailles d’or à Saint-Pétersbourg. Le chemin de fer de la même au début battu le CSKA et le Spartak, et rouge et blanc « Locomotive » défaite 0:2 après la première mi-temps, inscrivant quatre buts dans la seconde moitié. Un concurrent sérieux pour le titre du champion de la « Locomotive » a commencé à envisager après la sortie de la victoire sur le « Zénith », quand à la fin d’octobre rouge-vert gagné à saint-Pétersbourg avec un score de 3:0. Alors la « Locomotive » a consolidé sa première place et le leadership ne manquait jamais.

La galerie

15 photos





© Sergey Фадеичев/TASS



« Spartacus » a pris la troisième place de la premier league et jouera la Ligue des champions de qualification

Ont été de la « Locomotive » et les échecs (par exemple, la maison de la défaite du « Activités » et « Амкара »), et les victoires arrachées dans концовках sur la nature. Ainsi, à Rostov-sur-le-Don, à la fin de la notation portugais Eder, et Khabarovsk – péruvien Jefferson Farfán. Les sceptiques constamment attendu que la « Locomotive » « посыпется » et ne subira pas donné lui-même tempo, mais ce ne fut pas le cas. Le « printemps » du championnat de « Locomotive » a passé небезупречно, en donnant la chance aux concurrents de se rapprocher, mais ceux et eux-mêmes n’ont pas pu en bénéficier.

Un beau point de la saison « Locomotive » a battant dans le match de l’avant-dernier tour dans Черкизове « Zénith » (1:0). Le but de la victoire marqué Eder, coup de pied de laquelle il y a deux ans a apporté le titre de champions d’Europe, les portugais.

« Spartacus » raté le début et la fin de la saison

Le champion du pays de la dernière saison de « Spartacus » a eu toutes les chances de prendre la seconde place, mais dans le dernier tour rouge-blanc sur son terrain cédé la place à « Dynamo » (0:1). Спартаковцы au cours de la saison ont publié 18-матчевую gagnant de la série, mais провальное le début et l’échec de la fin du jeu n’ont pas permis de défendre le titre. Finalement, « Spartacus » est devenu le troisième, et maintenant les rouge et blanc devront passer deux de qualification de qualification de la Ligue des champions, pour entrer dans la phase de groupes.

Le guide de « Spartacus » dans le visage d’un membre du conseil d’administration André Федуна a reconnu les résultats de la saison échoué, parce que le rouge et le blanc n’est pas seulement manqué à la deuxième place, mais n’ont pas réussi à remporter la Coupe de Russie, après avoir perdu en demi-finale « Activités ». « Ce que nous avons rêvé, ne s’est pas réalisé, je veux dire la victoire en Coupe [de la Russie] et d’un accès direct à la Ligue des champions [deuxième place à l’issue du championnat]. En général, la composition, nous avons un bon, un bon entraîneur, il faut travailler et de penser. Mais la saison suivante, cela vaut mieux, j’en suis sûr », a déclaré Федун TASS.

Égayer l’impression de la saison pour спартаковцев peut le fait que le meilleur buteur du championnat a été le milieu de terrain de Quincy Промес. Sur le compte de néerlandais de 15 buts, un but de moins en russie avant de Fiodor Смолова de « Krasnodar ». Le joueur de « Spartacus » est devenu le meilleur buteur du championnat pour la première fois depuis 2010, quand le plus marqué le brésilien Веллитон (19).

Le CSKA moscou dans le dernier tour a battu « Anji » avec un score de 2:1 et contourné « Spartacus ». Le deuxième ligne du championnat a donné cska directement billet pour la phase de groupes de la Ligue des champions la saison prochaine. Pour le monde c’est déjà la sixième consécutive, l’intervention dans le violent coupe d’europe de tournoi.

« La locomotive » de même se produira dans la phase de groupes pour la première fois depuis la saison 2003/04. Rouge et vert sur les droits des champions de la Russie tombent dans le premier chapeau lors du tirage au sort et n’est pas exactement jouera contre le vainqueur du tournoi de la saison en cours (en finale à Kiev, le 26 mai rencontreront espagnol Real madrid et de l’anglais « Liverpool »), ainsi qu’avec les champions des pays de l’anglais de Manchester City, le français, le Paris Saint-Germain », de l’allemand « Bavière », espagnole Barcelone, le portugais, le fc Porto, ainsi que le vainqueur du championnat d’Italie, qui, probablement, sera de nouveau de la Juventus.

La galerie

12 photos





© Denis Тырин/TASS



Le CSKA a remporté la deuxième place de la premier league et se produira dans la phase de groupes de la Ligue des champions

« Ufa » a tenu historique de la saison et est prête à les soins Семака dans le « Zénith »

Ordinaire de la mauvaise saison a organisé un « Zénith », qui pour la troisième année consécutive n’a pas touché à la Ligue des champions. L’été dernier, le président du club, a été Sergei Fursenko, un homme d’une grande ambition. L’entraîneur-chef était l’italien Roberto Mancini, et complété comme des légionnaires, et un certain nombre de joueurs de l’équipe de Russie. « Zénith » a été un bon début de saison, mais pour l’hiver l’équipe сбавила de l’ampleur.

Le jour du dernier match de la saison « Zénith », a annoncé sur le départ de Mancini, et lui, l’italien a déclaré que cette décision a été prise il y a quelques mois. « Zénith » a terminé seulement la cinquième saison suivante, l’équipe jouera dans le Championnat d’Europe, ayant commencé le tournoi avec un troisième tour de qualification. Directement à la phase de groupes a frappé « Krasnodar », qui a conservé dans le dernier tour de la quatrième ligne. Au cours de la saison de краснодарцев y a eu un changement d’entraîneur – commande au lieu d’Igor Chalimov en tête de Mourad Musayev, et l’un des plus grand succès du club a été de gagner les jeunes de championnat.

Initialement, le troisième représentant de la Russie dans la Ligue de l’Europe doit devenir une équipe, vainqueur de la Coupe de Russie. « Activités », qui a gagné la Coupe du pays, ne sera pas en mesure d’obtenir une licence pour participer à la coupe d’europe. Par conséquent, le droit de prendre la parole dans le Championnat d’Europe a reçu a pris la sixième place « Ufa », qui débute dans le prochain tirage au sort de la Ligue de l’Europe depuis le deuxième tour de qualification.

« C’est « бомбический de la saison pour nous, c’est une grande réussite pour le club, pour la république. Nous sommes sortis dans la qualification de l’europa League, terminant à la sixième, historique, local. L’équipe, le club, les supporters, les habitants de la république le méritez. Il faut reconnaître que le travail des entraîneurs, très cool, et les gars bravo, résisté à l’ensemble de la saison », a déclaré le directeur général de « Ufa » Chamil Газизов.

Dans la « Oufa » sont prêts à passer au « Zénith » de l’entraîneur principal de serge Семака, qui est inclus dans la liste des candidats au poste de saint-pétersbourg club. « Dire que nous ne sommes pas prêts aux soins Семака mal. Il n’est en aucun cas n’enlève rien à ses mérites devant le club, mais au contraire, dit le degré de reconnaissance à un expert, que ses soins possibles, nous percevons bien », – a noté Газизов.

Voir aussi

Le record de la premier league de la moyenne de la fréquentation des matches installé dans la saison 2017/18

Алаев: les supporteurs ont une excellente fin du championnat de Russie de football

Moutko espère que les russes, les footballeurs pris la vague de positivité avant la coupe du monde

Moutko: la dernière saison du championnat de Russie de football a été très intéressant et passionnant

« Tosno » a remporté la Coupe et a quitté la premier league

En ce qui concerne les « Activités », le club n’est pas seulement resté sans Ligue de l’Europe, mais sans la premier league. Dans le dernier tour de l’équipe de la région de Léningrad a perdu « Ufa » avec un score de 0:5 et incapable de se déplacer « Anji » et la montée de la 14-ème place. Par conséquent, directement la premier league ont quitté « Activités » et « SKA-Khabarovsk », leur lieu de les occuper « Orenbourg » et samara « kuban ».

Dans les matches entre les équipes de Football de la ligue nationale (RÉPÉTITIONUNE) et de la premier league joueront « Amkar » et « Tambov », ainsi que « Anji » et de krasnoïarsk « Paris ». Les premiers matches auront lieu le 17 mai, les jeux sont prévues pour le 20 mai.

La position finale des équipes dans le championnat de Russie de la saison 2017/18: 1. « La locomotive » – 60 points 2. CSKA – 58, 3. « Spartacus » – 56, 4. « Krasnodar » – 54, 5. « Zénith » – 53, 6. « Ufa » – 43, 7. « Arsenal » – 42, 8. « Dynamo » – 40, 9. « Achmat » – 39, 10. « Le rubis » – 38, 11. « Rostov » – 37, 12. « L’oural » – 37, 13. « Amkar » – 35, 14. « Anji » – 24, 15. « Tosno » – 24, 16. « SKA-Khabarovsk » – 13.

Championnat de Russie de la saison 2018/19 pré-débutera le 28 et 29 juillet.

Printemps de la partie de la premier league a changé la composition de l’équipe de Russie

Le championnat s’est déroulé sur fond de préparation de la coupe du monde qui se tiendra dans 11 villes de la Russie du 14 juin au 15 juillet. Des stades de la coupe du monde cette saison parmi les clubs de premier league ont joué « Spartacus », « Zénith », de kazan « le Rubis », au printemps de nouvelles arènes déplacé « Rostov » et « l’Oural ».

Voir aussi







« Tosno » pour la première fois, a remporté la Coupe de Russie, mais ne sera pas en mesure de jouer dans le Championnat d’Europe



Au cours du championnat, sélectionneur de la Russie, Stanislav Tcherkesse a perdu un certain nombre de joueurs en raison de blessures graves sur la maison d’un tournoi ne joueront défenseurs centraux George Джикия (« Spartacus ») et Victor Vasin (CSKA), ainsi que l’attaquant du zenit Alexander Kokorin. Au dernier moment, une blessure d’achille, a reçu le gardien de but de « Spartacus » Alexandre Селихов, dont Tcherkesse prévu de prendre de la collecte en Autriche.

Notable des ajustements à un aperçu de la composition de l’équipe des championnats du monde, qui a été nommé vendredi, a fait des « printemps » du championnat. Ainsi, la coupe du monde, apparemment, ne joueront спартаковцы Dmitri Комбаров et Denis Glushakov, qui a cessé de tomber dans la composition de son équipe. Tcherkesse mis dans la liste élargie, mais autrichien de la collecte, ils ne vont pas.

Par rapport à l’an dernier de la Coupe des confédérations de la fraîcheur de la ligne d’attaque de l’entreprise Смолову constitueront Artem Дзюба et Fiodor Чалов. De Дзюбы est pas une partie de l’automne, après quoi il a pris la décision de passer à tula « l’Arsenal », où il a régulièrement de jouer et de marquer. Débuté le printemps passé et 20 ans, l’attaquant du CSKA Fiodor Чалов.

La slection de la Russie commence à collecter le 18 mai à Новогорске. Du 20 au 31 mai, l’équipe de Stanislas Черчесова vont s’entraîner dans la commune de Neustift im Stubaital, le 30 mai est prévu un match amical avec l’équipe d’Autriche à Innsbruck.

{{table.caption}}

{{table.header[‘cell’+$index]}}

{{row[‘cell’+$index]}}