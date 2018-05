TASS, le 12 mai. Le CSKA de moscou sur son terrain avec un score de 3:2 a remporté la victoire sur махачкалинским « Anji » dans le match de la finale du championnat junior de l’équipe Russe de football de la premier league (premier league).

Voir aussi

« Krasnodar » pour la première fois dans l’histoire est devenu le vainqueur du championnat junior de football de Russie

Le CSKA condamné à une amende de 150 mille roubles pour le non-respect des mesures de sécurité dans le match avec un « Arsenal »

Dans la composition d’hôtes buteurs Cyrille Leonov (9 minutes), Alexandre Станисавлевич (33) et Timur Poukhov (85), de personnes se sont distingués Artem Soukhanov (50) et Rajab Магомедов (57). Sur la quatrième compensée à la deuxième тайму minute dans un match d’une bagarre, les résultats de celle-juge enlevé les deux joueurs du CSKA – Nikita Мацхарашвили et de Nairas Тикнизяна, ainsi que d’un joueur « Anji » – Магомедова.

Au classement, le CSKA a pris la finale de la deuxième place avec 66 points. Auparavant, le champion du championnat junior pour la première fois dans son histoire, est devenu le « Krasnodar », le vainqueur de 30 m tour de kazan « le Rubis », avec un score de 4:1. Les médailles de bronze ont conquis les footballeurs de moscou « Dynamo » (60 points). « Anji » avec 36 points est devenu le 11-m

Les jeunes championnat de Russie de football a été fondée en 2008. Le CSKA jamais dans son histoire n’est pas devenu le vainqueur du tournoi, les deux précédentes saisons, l’équipe de l’armée a également gagné d’argent de la récompense.