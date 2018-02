MOSCOU, le 26 février. /TASS/. Déclarations du représentant officiel du département d’état des états-UNIS Heather Науэрт de soi-disant échec du processus de négociation à Astana témoignent de la jalousie de Washington aux affaires étrangères à la réussite de la Russie au Moyen-Orient. Cette opinion a été exprimée lundi aux journalistes замсекретаря генсовета du parti « Russie Unie », membre du comité de la Douma pour les affaires étrangères Sergueï Fer.

Les efforts internationaux visant à régler le conflit en Syrie. Dossier



« Les déclarations du représentant officiel du département d’etat soi-disant échec du processus de négociation d’Astana démontrent нескрываемую la jalousie aux affaires étrangères à la réussite de la Russie au Moyen-Orient et ils disent sur les intentions des états-UNIS de perturber le processus de négociation », – a dit le député. « Washington ne confond une reconnaissance internationale, y compris au niveau des NATIONS unies, le maintien de la paix de la Russie et de nos partenaires de l’Iran et de la Turquie », a – t-il déclaré, rappelant que la Russie, contrairement aux états-UNIS, communique officiel de Damas et s’efforce de maintenir syrienne structure de l’etat, pour protéger les droits et les intérêts du peuple de la Syrie.

Sur l’évaluation de la politique », la position de Washington concernant le règlement de la crise syrienne деструктивна et destructive ». « Les etats-UNIS tentent de compenser la perte de respect dans la région et de créer de n’importe quelle façon le centre de son influence dans ce pays du moyen-orient, malgré l’absence de consentement de la part des autorités officielles et en violant le droit international », – at-il déclaré. De l’avis de la Magnétite, la politique des états-UNIS en Syrie et « permanents de flirter avec une variété des gangs armés qui tentent de briser le pays de la partie, provoque de l’instabilité dans la région en général, et de saper le processus de paix.

Le représentant de la direction de la « Russie unie », estime que « la création en république Orientale, de la soi-disant unique centre de conseils disparates des groupes terroristes et de leurs constantes de roquettes sur Damas – une conséquence de myope et dangereuse de la politique des forces extérieures dirigé par les faucons américains, qui ne veulent pas l’unité et de la paix en Syrie ». « Toutes ces actions franchement visent à contrecarrer syrien dialogue dans n’importe quel format, » – dit-il.

Lors de cette adoption à l’unanimité de la résolution de l’ONU sur la Syrie, sur la fixation de 30 jours de l’armistice est une étape importante de la communauté internationale sur la voie de la paix en Syrie, a indiqué le Fer. « La russie soutient pleinement cette décision et est prête à lui largement contribuer, – a rappelé. – Mais, jusqu’à ce que les pays, dont les états-UNIS considèrent au-dessus de la communauté internationale et d’agir au mépris des décisions, qui a voté la plupart des pays du monde, parler de la sécurité en Syrie difficile ». « De toute évidence, pris en charge par l’Occident, les terroristes continueront leurs incursions sanglantes, pour rendre plus difficile le dialogue national et la mise en œuvre de la réforme constitutionnelle », a conclu le député.