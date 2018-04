Le coordonnateur du groupe de la Douma d’etat des relations avec le parlement RAA Dmitri Саблин

HOMS (Syrie), le 11 avril. /TASS/. Situé en Syrie, coordonnateur du groupe de la Douma d’etat des relations avec le parlement RAA Dmitri Саблин (« Russie Unie ») a démenti les informations des MÉDIAS sur le fait que le président Syrien Bachar al-Assad et sa famille aurait quitté la république.

La délégation parlementaire de la fédération de RUSSIE dans l’environnement est arrivée en Syrie, où prévoit des rencontres avec les dirigeants du pays, les milieux d’affaires, ainsi que la réalisation d’une série de ses actions humanitaires.

« Le président Syrien Bachar al-Assad se trouve à Damas, nous avons l’intention de le rencontrer, de discuter de la situation et de soutenir le peuple Syrien dans sa lutte contre le terrorisme », a déclaré Саблин déclaré aux journalistes mercredi.

Le député a rappelé que « rencontré Assad d’une fois, notamment en 2014, lorsque la situation en Syrie a été bien pire ». « Alors Assad a dit qu’il n’a pas quitté la Syrie et de partager le sort de son peuple. Sa famille est maintenant aussi à Damas ensemble de son peuple », a ajouté la stratégie.

Plus tôt dans un certain nombre de moyen-orient, les MÉDIAS auparavant il y avait des rapports que Assad et sa famille auraient été évacués à Téhéran contre les éventuels force de parts des états-UNIS et d’autres pays occidentaux contre la Syrie.